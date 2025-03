CARNAVAL DA VEVETA

Ivete inicia primeiro desfile do bloco Coruja em 2025

Mainha volta ao circuito Barra-Ondina após comandar Pipoca na sexta-feira (28)

Ao som de 'Eva', um dos clássicos do Axé Music, Ivete Sangalo deu início ao primeiro dia de desfile do bloco Coruja no Carnaval de Salvador 2025. Às 15h15 deste sábado (1°), a cantora apareceu deslumbrante, com um macacão repleto de cores e brilho. >