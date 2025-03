NO RIO DE JANEIRO

Repórter da Globo que teve celular furtado ao vivo já deu dicas para não ser roubado

Grupo usou espuma nos olhos para desnortear o jornalista



Giuliana Mancini

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 12:41

Josué Amador estava trabalhando quando foi atacado Crédito: Reprodução

O repórter Josué Amador, que teve o celular furtado ao vivo enquanto cobria o Carnaval do Rio de Janeiro, já deu dicas nas redes sociais sobre como evitar o roubo de aparelhos eletrônicos. O alerta foi feito nas redes sociais do jornalista, no ano passado.>

"Uma forma de garantir o mínimo de segurança é ficar próximo a agentes de polícia ou de viaturas. Diminui um pouco a chance de alguém tentar assaltar", disse Josué, em publicação feita em maio de 2024.>

O repórter transmitia ao vivo informações sobre o movimento em direção à região dos Lagos e à região serrana do Rio, na noite de sexta-feira (28), quando atacado com spray de espuma e teve o celular furtado. >

O jornalista trabalha há um ano e sete meses na Inter TV RJ, afiliada da Globo. Segundo o site UOL, ele se formou em 2015, começou a carreira em um jornal de São Gonçalo e trabalhou com redes sociais antes de chegar à TV. Nas redes sociais, dá dicas de comunicação e imprensa nas redes sociais. Há recomendações sobre projetar a voz e como ser bem-sucedido em uma entrevista.>

Josué contou que tentou segurar o celular mais forte quando viu o grupo se aproximando, mas não conseguiu devido à espuma. Ele transmitia ao vivo informações sobre o movimento em direção à região dos Lagos e à região serrana do Rio quando foi atacado com spray e teve o aparelho furtado. Momentos depois, no entanto, seguranças da escola de samba União de Maricá conseguiram recuperar seu telefone.>

Repórter da Globo tem celular furtado por foliões ao vivo no Rio



Grupo chegou e usou espuma nos olhos para desnortear o jornalistahttps://t.co/dE4xTlKY9t pic.twitter.com/SrLFCQF2J9 — Jornal Correio (@correio24horas) March 1, 2025

"Uma colega jornalista chamou os seguranças e recebi apoio de pessoas presentes. Eles me deram água e me acalmaram. No fim, deu tudo certo", falou ao Splash, do UOL. A transmissão ao vivo foi interrompida, e a âncora do jornal criticou a atitude dos jovens, classificando-a como "inadmissível".>