PRIMEIRO DIA

Tá chegando! Navio Pirata já está no Campo Grande para abertura do Carnaval

BaianaSystem deve receber convidados como Anitta

O bloco Navio Pirata, do BaianaSystem, já está estacionado no Campo Grande para sair mais tarde. A banda faz parte da abertura oficial da festa, nesta quinta-feira (27), no circuito Osmar (Campo Grande). A saída do trio está prevista para às 18h15.>