ARTIGO

Violência contra a mulher: democracia macabra

No último domingo (11), através da imprensa, soubemos do brutal assassinato da delegada Patrícia Aires, e que a linha de investigação policial apontava para um possível feminicídio, que é o assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher.

Ao nos depararmos com notícias assim, causa-nos automática estranheza saber que a vítima pertencia a uma das classes sociais mais abastadas, possuía nível superior, era economicamente autossuficiente e conhecedora da temática que envolve o direito, e mais especificamente os direitos das mulheres e as pautas relacionadas à violência doméstica e familiar.

No pensamento popular, uma mulher instruída, com boa renda, policial, com acesso à arma de fogo, não estaria sujeita a tais violências, não sendo “possível” acreditar em tal fato, visto que a mulher teria acesso aprofundado das informações e teria identificado com facilidade o perfil do seu agressor e não se sujeitaria a tais abusos, sabendo se defender ou sair da relação quando identificada a violência.