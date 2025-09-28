Nissan atualiza o Sentra e continua apostando em sedãs; veja como ficou

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Antônio Meira Jr.
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:00
Apesar da queda nas vendas, o segmento de sedãs ainda é bastante rentável para a indústria. Prova disso é que a Nissan acaba de apresentar a nova geração do Sentra, seu principal modelo na categoria e o segundo mais vendido da marca no mundo - só perde para o Rogue/XTrail.
Mostrada nos Estados Unidos, a nona geração do veículo é produzida no México, de onde também é enviada para o mercado brasileiro. Visualmente, o Sentra ficou mais arrojado para disputar com rivais como Honda Civic e Toyota Corolla.
A dianteira, por exemplo, segue linhas mais agressivas e futuristas, alinhando o sedã com a identidade visual mais recente da fabricante japonesa. Na traseira, as lanternas estão interligadas pela tampa do porta-malas.
Por dentro, muita similaridade com a segunda geração do Kicks, tanto pela união da central multimídia com o quadro de instrumentos, com 12,3 polegadas cada, quanto pelo estilo do console central.
No entanto, enquanto os concorrentes estão apostando em propulsão híbrida, a Nissan não mudou o conjunto motriz. Na linha 2026, o Sentra segue com o motor 2 litros aspirado (151 cv de potência) associado a uma transmissão automática do tipo CVT.
Nissan Sentra 2026
A CATEGORIA NO BRASIL
No acumulado de janeiro a agosto, o Corolla liderou com folga os emplacamentos da categoria. O modelo da Toyota somou 24.456 licenciamentos, quase o triplo do BYD King (8.301), segundo lugar.
Por sua vez, o carro chinês vendeu mais que o dobro do Sentra (3.315), terceiro colocado. Na quarta posição ficou o Caoa Chery Arrizo 6 (1.201) e, na quinta posição, o Honda Civic (1.035).
COMBATE DAS MARCAS
O Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sedia até domingo a 30ª edição do Combate das Marcas. O evento, organizado pela Soma Marketing com o apoio do Sincodiv-BA, reúne 23 concessionárias de diversas marcas e promete descontos que chegam a R$ 30 mil. A entrada é gratuita.
TEMPORAL AFETA TOYOTA
Na segunda-feira (22), um forte temporal atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, no interior de SP. Foram contabilizados diversos estragos materiais, com telhas de zinco da cobertura sendo arrancadas e arremessadas a até seis quilômetros de distância.
Essa unidade produz motores que abastecem outras duas plantas da empresa no interior paulista, Indaiatuba e Sorocaba. Sem os propulsores, a produção da Toyota vai atrasar e só deve retornar plenamente no próximo ano.
Além de atrasar a montagem do Corolla e do Corolla Cross, o Yaris Cross - que seria lançado em novembro - foi adiado.
LAND ROVER É ATACADA
A JLR (Jaguar Land Rover), empresa britânica controlada pelo grupo indiano Tata, tem um grande problema para resolver. O fabricante sofreu um ataque hacker no início do mês e ainda não conseguiu equalizar a situação, o que tem se desenrolado em diversos problemas.
Inclusive, a imprensa europeia especula que a JLR tenha perdido a localização de 40 mil veículos produzidos antes do ataque, que ainda não tinham sido entregues aos compradores.