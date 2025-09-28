AUTOS

Nissan atualiza o Sentra e continua apostando em sedãs; veja como ficou

Nova geração foi apresentada nos Estados Unidos e chegará no ano que vem ao mercado brasileiro

Antônio Meira Jr.

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:00

Apesar da ascensão dos SUVs, os sedãs ainda resistem e a Nissan lançou a nova geração do Sentra Crédito: Divulgação

Apesar da queda nas vendas, o segmento de sedãs ainda é bastante rentável para a indústria. Prova disso é que a Nissan acaba de apresentar a nova geração do Sentra, seu principal modelo na categoria e o segundo mais vendido da marca no mundo - só perde para o Rogue/XTrail.

Mostrada nos Estados Unidos, a nona geração do veículo é produzida no México, de onde também é enviada para o mercado brasileiro. Visualmente, o Sentra ficou mais arrojado para disputar com rivais como Honda Civic e Toyota Corolla.

A dianteira, por exemplo, segue linhas mais agressivas e futuristas, alinhando o sedã com a identidade visual mais recente da fabricante japonesa. Na traseira, as lanternas estão interligadas pela tampa do porta-malas.

Por dentro, muita similaridade com a segunda geração do Kicks, tanto pela união da central multimídia com o quadro de instrumentos, com 12,3 polegadas cada, quanto pelo estilo do console central.

No entanto, enquanto os concorrentes estão apostando em propulsão híbrida, a Nissan não mudou o conjunto motriz. Na linha 2026, o Sentra segue com o motor 2 litros aspirado (151 cv de potência) associado a uma transmissão automática do tipo CVT.

A CATEGORIA NO BRASIL

No acumulado de janeiro a agosto, o Corolla liderou com folga os emplacamentos da categoria. O modelo da Toyota somou 24.456 licenciamentos, quase o triplo do BYD King (8.301), segundo lugar.

Por sua vez, o carro chinês vendeu mais que o dobro do Sentra (3.315), terceiro colocado. Na quarta posição ficou o Caoa Chery Arrizo 6 (1.201) e, na quinta posição, o Honda Civic (1.035).

COMBATE DAS MARCAS

O Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sedia até domingo a 30ª edição do Combate das Marcas. O evento, organizado pela Soma Marketing com o apoio do Sincodiv-BA, reúne 23 concessionárias de diversas marcas e promete descontos que chegam a R$ 30 mil. A entrada é gratuita.

TEMPORAL AFETA TOYOTA

Na segunda-feira (22), um forte temporal atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, no interior de SP. Foram contabilizados diversos estragos materiais, com telhas de zinco da cobertura sendo arrancadas e arremessadas a até seis quilômetros de distância.

Essa unidade produz motores que abastecem outras duas plantas da empresa no interior paulista, Indaiatuba e Sorocaba. Sem os propulsores, a produção da Toyota vai atrasar e só deve retornar plenamente no próximo ano.

Além de atrasar a montagem do Corolla e do Corolla Cross, o Yaris Cross - que seria lançado em novembro - foi adiado.

LAND ROVER É ATACADA

A JLR (Jaguar Land Rover), empresa britânica controlada pelo grupo indiano Tata, tem um grande problema para resolver. O fabricante sofreu um ataque hacker no início do mês e ainda não conseguiu equalizar a situação, o que tem se desenrolado em diversos problemas.