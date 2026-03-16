Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A morte quase certa no ‘Globo’, as rifas ilegais que compram viatura e a espera de 23 anos

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Entre as vielas da Rua Sete de Agosto, gritos, choros e súplicas se misturam às saraivadas de tiros. Quem é arrastado para lá já sabe: a morte é quase certa. Cercado por casebres, ninguém intervém. O silêncio é imposto pelo medo: quem se opõe pode ter o mesmo destino. Assim funciona o Globo, localidade de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Portas e janelas trancadas testemunham as barbaridades cometidas pelo Comando Vermelho em seu “tribunal do crime”. Até pouco tempo, a fama era restrita à região, onde, segundo relatos, eram executados estupradores, ladrões e quem descumprisse regras da facção.

No último dia 2, porém, traficantes invadiram uma casa e o caso expôs o local. A suspeita é que, após as execuções, os corpos sejam “desovados” em outros bairros, o que explicaria a falta de registros de mortes violentas na área.

Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte
Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte Crédito: Google Street View/Rerodução

'Falcão', do CV, tem mandando de prisão

Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Família foi feita refém no Nordeste de Amaralina no 5º caso por Reprodução
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Moradora é baleada durante ação da PM no Nordeste de Amaralina por Reprodução
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação no Nordeste de Amaralina por Alberto Maraux/SSP-BA
Delegacia do Nordeste de Amaralina (28ª Delegacia Territorial) por Google Street View
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
1 de 133
Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução

Compra de viatura com dinheiro de rifas ilegais

A nova viatura do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), uma picape de alto desempenho, foi adquirida com recursos de apreensões judiciais.

A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador destinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) R$ 490 mil recuperados na Operação Falsas Promessas, que desarticulou uma quadrilha de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais. O modelo permite que forças policiais utilizem valores do crime para aquisição de equipamentos.

Em outra decisão recente, cerca de R$ 37 milhões apreendidos do “jogo do bicho” foram destinados ao fortalecimento das forças de segurança da Bahia. A sentença foi assinada pelo juiz Waldir Viana Ribeiro Júnior após o levantamento do segredo de Justiça.

Justiça destina R$ 490 mil de operação contra rifas ilegais para compra de viatura do Draco
Justiça destina R$ 490 mil de operação contra rifas ilegais para compra de viatura do Draco Crédito: Divulgação

'Falcão', do CV, tem mandando de prisão

Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Família foi feita refém no Nordeste de Amaralina no 5º caso por Reprodução
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Moradora é baleada durante ação da PM no Nordeste de Amaralina por Reprodução
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação no Nordeste de Amaralina por Alberto Maraux/SSP-BA
Delegacia do Nordeste de Amaralina (28ª Delegacia Territorial) por Google Street View
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
1 de 133
Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução

Indenização

São 23 anos, um mês e quatro dias que a servidora aposentada da Polícia Militar, Maria de Fátima Lordelo, de 65 anos, luta por uma indenização.

Ela já perdeu a visão e pode ficar cega de vez após adquirir uma doença no trabalho e pede danos morais de R$ 150 mil. Em novembro de 2024, o juiz Pedro Rogério Godinho fixou a indenização em R$ 40 mil.

A defesa da servidora recorreu, mas o processo está parado na 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador.

Mulher espera há 20 anos
Mulher espera há 20 anos Crédito: Paula Fróes

'Falcão', do CV, tem mandando de prisão

Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Família foi feita refém no Nordeste de Amaralina no 5º caso por Reprodução
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Moradora é baleada durante ação da PM no Nordeste de Amaralina por Reprodução
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Operação no Nordeste de Amaralina por Alberto Maraux/SSP-BA
Delegacia do Nordeste de Amaralina (28ª Delegacia Territorial) por Google Street View
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
1 de 133
Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte por Google Street View/Rerodução

A SEMANA 

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Quem é a promotora acusada de mandar ex-assessora assinar pedidos de prisão e denúncias em seu lugar?

Após denunciar promotora do MPBA, ex-assessora relata ataques virtuais

Motociclista é morto a tiros no Vale do Ogunjá; esposa fica ferida

Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

Mais recentes

Imagem - Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública

Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública
Imagem - Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil

Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil
Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026