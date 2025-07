COLUNA BRUNO WENDEL

Ataque a tiros: líder de movimento de catadores deixa a Bahia para não morrer

Duas pessoas ainda permanecem no local

Para não ser assassinada, a liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Salvador e integrante da Associação Nacional dos Catadores no Estado da Bahia (Ancat), Anamone dos Santos , deixou a Bahia na sexta-feira (04). >

Na terça (01), a sede da cooperativa Cata Rua, que preside, em São João do Cabrito, foi atacada a tiros. O crime teria sido encomendado por atravessadores. Ainda há uma preocupação do movimento. A segurança da sede, que passa por reforma estrutural, após projetos aprovados via Lei de Incentivos. Além disso, duas pessoas não querem sair. >