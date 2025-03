BRUNO WENDEL

Bahia: blogueira do crime, morte de inocentes, execução dentro de casa

Bruno Wendel

Publicado em 17 de março de 2025 às 05:00

Blogueira é presa após aplicar golpes do falso Pix >

Com quase 49 mil seguidores em sua página no Instagram, a blogueira Maria Gisele é famosa por postar sua rotina em Santo Antônio de Jesus. Agora, ela ficou ainda mais conhecida: foi presa acusada de aplicar diversos golpes na cidade. A jovem fazia as compras e “pagava” com um falso Pix – no ato, simulava a transação bancária e entregava um comprovante inexistente.>

A situação estava tão frequente e absurda, que a blogueira foi presa quando retornava de um supermercado com vários itens adquiridos com a fraude para fazer um churrasco. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão.>

Procurado para saber sobre detalhes do processo, o Tribunal de Justiça informou que o caso está em segredo de justiça. Na rede social, ela diz que coleciona “memórias e histórias”. Está aí, uma que dificilmente ela irá esquecer, ou não. >

Traficante do CV morto pela PM matou idoso e tirou a vida de outros inocentes >

Morto em confronto com as Rondas Especiais (Rondesp) em Arembepe, na última quinta-feira (13), Carlos Ian Dace de Paula, o "Escavadeira", é apontado por moradores da Cidade Baixa, em Salvador, como o autor de três mortes de inocentes na região. >

O caso de maior repercussão aconteceu no dia 22 de março do ano passado, quando ele e outros dois comparsas do Comando Vermelho (CV) assaltaram a loja Americanas do Caminho de Areia. Na hora, José Salvador Calixto Almeida, de 70 anos, tentou dominar um dos criminosos e acabou baleado na cabeça. Os comparsas morrem em junho do mesmo ano em confronto com a polícia. >

Ainda de acordo com moradores, "Escavadeira" também é responsável, em um único dia, por matar dois rapazes e deixar um homem na cadeira de rodas, após atirar numa padaria no bairro. Procurada, a Polícia Civil disse que "não dispomos dessas informações". >

Criminosos invadem casa e executam homem em frente à família em Itabuna >

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos assassinos de Carlos Nogueira da Silva, de 39 anos, assassinado nesta quarta-feira (12), em Jequié, na região sudoeste do estado. >

De acordo com testemunhas, criminosos invadiram a casa dele, no bairro Jiquiézinho, região do Médio Rio de Contas, e efetuaram diversos disparos. A vítima morreu no local. >

O crime foi realizado na presença dos parentes da vítima, entre eles uma filha adolescente. >