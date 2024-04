(In)segurança

Juiz é afastado de cargo por intimidar testemunhas

O juiz Antônio Mônaco Neto não é mais o titular da 3ª Vara de Família de Salvador, no Fórum das Famílias, situado no Campo Pólvora. Ele foi afastado do cargo após o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado (TJBA) julgar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em que ele é acusado de intervir num processo disciplinar contra sua ex-assessora, Maria da Conceição Santana Barreto. A sessão aconteceu no último dia 20. O TJBA confirmou, mas não entrou em detalhes, com a justificativa de que “o julgamento ocorreu em segredo de justiça”. No entanto, fontes do tribunal relataram que os desembargadores averiguaram as atitudes do magistrado, que teria intimidado as testemunhas. Esta não a primeira situação polêmica que envolve Antônio Mônaco em pouco tempo. Em novembro do ano passado, o CORREIO divulgou que o juiz era suspeito de ameaçar de morte a ex-mulher de um amigo com medida protetiva.