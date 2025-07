COLUNA BRUNO WENDEL

Saiu da Bahia para não morrer, inocentes quase pagam com a vida, granada em Vila Verde

Confira a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 7 de julho de 2025 às 05:00

Líder de movimento de catadores sai do estado para se manter viva >

Para não ser assassinada, a liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Salvador e integrante da Associação Nacional dos Catadores no Estado da Bahia (Ancat), Anamone dos Santos, deixou a Bahia na sexta-feira (04). >

Na terça (01), a sede da cooperativa Cata Rua, que preside, em São João do Cabrito, foi atacada a tiros. O crime teria sido encomendado por atravessadores. Ainda há uma preocupação do movimento. A segurança da sede, que passa por reforma estrutural, após projetos aprovados via Lei de Incentivos. Além disso, duas pessoas não querem sair. >

O movimento pede segurança, pois teme que os bandidos voltem e concluam o serviço. Isso significaria uma derrota para o Estado e a sociedade. >

Anamone sofreu atentado a tiros na sede da cooperativa Crédito: Redes sociais

Comando Vermelho quase mata inocentes>

A cidade de Dias d’Ávila está em guerra. MadMax, do Comando Vermelho (CV), e Caíque, do Bonde do Maluco (BDM), já derramaram muito sangue entre eles, mas em um episódio recente, quase custou a vida de quem não tinha nada a ver. >

Na noite do último dia 30, um grupo do CV fortemente armado, usando inclusive fuzis, chegou à localidade de Jacumirim, atrás de Caíque. Na caçada, invadiram casas e ameaçaram famílias, o que, se isso se concretizasse, seria uma matança nunca vista na Bahia. Eles chegaram a pegar a irmã do rival. A espancaram, poupando-lhe a vida, pois ela não tinha envolvimento. >

Vídeos gravados pelos próprios faccionados circulam nas redes sociais. Eles disparam rajadas, xingam, fazem ameaças e citam que os próximos ataques serão Varginha e Cristo Rei, também territórios do arquirrival.

>

CV caça rivais e quase mata inocentes em Dias d'Ávila Crédito: Reprodução

Vila Verde: ataque teve até granada>

Mais uma vez, a Vila Verde serviu de cenário para a demonstração de força do crime organizado. >

Na quarta-feira (02), traficantes do Bonde do Maluco saíram armados de fuzis e picharam a entrada do bairro com as suas iniciais, BDM, ao lado da sigla TCP, do Terceiro Comando Puro, reforçando a união com a rival do Comando Vermelho (CV) no Rio e aqui. >

A polícia foi acionada. Na fuga, eles deixaram uma granada e o Bope foi chamado para a retirada do artefato. >