COLUNA BRUNO WENDEL

Segurança em xeque: restrições a advogados, tráfico 'vira-folha' e pedágio do CV

Confira a coluna na íntegra

Cinco dias após o advogado Alexandre Laranjeiras da Silva Santos ter sido preso quando tenta levar droga e receber carta de um detendo do Conjunto Penal de Serrinha, a direção da unidade de segurança máxima baixou uma portaria no dia 30 de maio com algumas restrições para o acesso de advogados, como exigência de comprovante de endereço, procuração atualizada e agendamento prévio. >