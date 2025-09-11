Acesse sua conta
Prefeitura lança concursos com salários de R$ 10,9 mil; confira

Veja os detalhes do concurso da prefeitura de Cajamar (SP)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:29

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Cajamar, cidade do estado de São Paulo, divulgou dois editais com abertura de novos concursos para preencher cargos no quadro geral de pessoal. São oferecidas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para candidatos de todos os níveis de formação. As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 de setembro e 17 de outubro. 

Os salários variam de R$ 2.125,02 a R$ 10.924,23. A carga horária de trabalho varia entre 150 a 200 horas mensais ou 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site, e custam entre R$ 44,18 a R$ 80,19. O concurso terá prova objetiva (para todos os cargos), prova prática (motorista de ambulância), prova dissertativa e avaliação de títulos (diretor de escola).

A prova escrita objetiva está prevista para ser aplicada nos dias 23 e 30 de novembro de 2025, sendo que os locais ainda serão divulgados. A validade do concurso público será de um ano, contado da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da prefeitura. Há vagas para agente de combate às endemias, motorista de ambulância, técnico em enfermagem e médicos. 

Confira os editais completos dos concursos nos seguintes links: edital 03/2025 e 04/2025.

