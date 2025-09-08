OPORTUNIDADES

Concursos públicos com editais previstos para setembro têm salários de até R$ 30 mil

Diversos certames devem lançar editais ainda neste mês

Yan Inácio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:30

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

Diversas bancas já divulgaram ou ainda vão divulgar editais para concursos públicos em setembro. As vagas estão distribuídas em órgãos de segurança, justiça e administração em todo o país. Oportunidades incluem carreiras policiais, tribunais, controladorias e legislativos, com salários iniciais que variam de R$ 3,3 mil a R$ 30,1 mil. Confira abaixo uma lista de 28 concursos públicos que devem ter editais publicados neste mês.



Concurso da Polícia Militar de Roraima

A Polícia Militar de Roraima terá concurso organizado pela UERR. Serão ofertadas 20 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva no cargo de Oficial Combatente. O salário inicial é de R$ 12.378,78.

Concurso da Polícia Penal de Minas Gerais

O Instituto AOCP organizará o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. O certame oferta 1.178 vagas para Policial Penal. A remuneração inicial é de R$ 5.332,64.

Concurso da Polícia Penal do Espírito Santo

A banca IDCAP foi escolhida para o concurso da Polícia Penal do ES. A previsão é de 600 vagas para o cargo de Policial Penal, que exige nível médio e oferece salário de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800,00.

Concurso da Polícia Penal da Paraíba

A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba confirmou que o edital do concurso será publicado até dezembro, com organização do Idecan. A previsão é de 1.000 vagas para nível superior, com salário inicial de R$ 4,8 mil.

Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Fundatec foi contratada para o concurso da PC RS. Estão previstas 720 vagas imediatas, sendo 360 para Escrivão e 360 para Inspetor, com salário de R$ 6.748,84. O edital deve ser publicado em setembro.

Concurso da Polícia Civil do Piauí

A Polícia Civil do Piauí terá concurso organizado pela FGV, com edital previsto para setembro. Serão ofertadas 200 vagas imediatas e 200 em cadastro de reserva para cargos como Investigador, Perito e Delegado. Os salários variam de R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38.

Concurso da Polícia Penal de São Paulo

O Instituto AOCP será o organizador do concurso da Polícia Penal de São Paulo. Serão ofertadas 1.100 vagas, exigindo nível superior. O salário inicial previsto é de R$ 4.920,00.

Concurso da Polícia Militar de São Paulo

Foi publicado o edital do concurso da PM SP 2025, organizado pela Vunesp. São 2.200 vagas para Soldado PM de 2ª Classe, com salário inicial de R$ 5.055,53. As inscrições vão de 8 de setembro a 23 de outubro.

Concurso da Polícia Civil do Espírito Santo

O IBADE foi contratado para organizar o concurso da PC ES. O certame ofertará 1.052 vagas para o cargo unificado de Oficial Investigador de Polícia, que exige nível superior e CNH B. O salário inicial é de R$ 8.171,62.

Concurso do Ministério Público de Sergipe

O MP SE assinou contrato com a Fundação Carlos Chagas para seu novo concurso. Serão oferecidas 28 vagas para cargos de analista e técnico, de níveis médio e superior. A publicação do edital está prevista para agosto.

Concurso do Ministério Público do Espírito Santo

A Fundação Getulio Vargas (FGV) organizará o concurso do MP ES. A quantidade de vagas e os cargos ainda não foram divulgados oficialmente.

Concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

A MS Concursos é a banca organizadora do próximo concurso do TJMG. As vagas serão para o cargo de Oficial Judiciário, de nível médio, após a unificação de carreiras. O edital deve ser publicado em breve.

Concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

A FGV foi definida como banca organizadora do concurso do TJ RJ. O edital deve ser publicado ainda em 2025, com provas no início de 2026. O certame será para analista e técnico judiciário, com salários iniciais entre R$ 5.585,54 e R$ 9.363,84.

Concurso da Secretaria de Finanças de Manaus

A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizará o concurso do ISS Manaus. Serão ofertadas 10 vagas imediatas e 60 para cadastro reserva para Auditor Fiscal de Tributos Municipais. A remuneração é de R$ 24.817,05.

Concurso da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte

A SEFAZ RN informou que a banca organizadora do concurso está em fase final de contratação. A publicação do edital está condicionada à sanção de uma nova lei, prevista para setembro.

Concurso do Tribunal de Contas de Minas Gerais

O Cebraspe foi contratado para o concurso do TCE MG. O edital será publicado até 30 de setembro, com oportunidades para Auditor de Controle Externo. O salário inicial é de R$ 12,9 mil.

Concurso da Controladoria-Geral de Manaus

O Instituto Consulplan foi definido como banca do primeiro concurso da CGM Manaus. Serão 35 vagas imediatas para cargos de Técnico e Auditor Municipal de Controle Interno, de níveis médio e superior.

Concurso da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo

Foi publicado o edital do primeiro concurso da CGE SP, organizado pela FGV. São 200 vagas para Auditor Estadual de Controle I. As inscrições vão de 15 de setembro a 16 de outubro.

Concurso do Tribunal de Contas da União

O TCU tem um concurso em andamento e trabalha em novos editais para os próximos meses. Uma retificação recente abriu novo prazo para interposição de recursos para o certame atual.

Concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro

A publicação do edital do concurso do TCE RJ ainda não tem data prevista. A comissão do concurso demonstrou insatisfação com a banca IBFC em um relatório recente, o que preocupa quanto à continuidade do certame.

Concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas

Foi publicado o edital do concurso da ALEAM, organizado pela FGV. São 100 vagas imediatas e 263 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 3.346,76 a R$ 30.187,52.

Concurso do Instituto Socioeducativo do Espírito Santo

O IDCAP foi contratado para o concurso do IASES. Serão ofertadas 1.018 vagas para Agente e Técnico Socioeducativo. Os salários iniciais variam de R$ 5.597,64 a R$ 7.547,78, com auxílio-alimentação.

Concurso da Secretaria de Saúde de Santa Catarina

O Instituto AOCP organizará o concurso da SES SC. O certame oferta 511 vagas para cargos de nível médio e superior. A publicação do edital está prevista para agosto.

Concurso da Agência Reguladora de São Paulo

A Vunesp foi oficialmente contratada para o concurso da ARSESP. O número final de vagas ainda será definido pelo Conselho Diretor. Os salários variarão de R$ 3.944,00 a R$ 12.070,00.

Concurso da Assembleia Legislativa de Goiás