Prefeitura tem concurso público aberto com 360 vagas e salários de R$ 5,1 mil até segunda-feira (1º)

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para a Prefeitura de Satuba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Satuba, no estado de Alagoas, tem concurso público aberto com 360 vagas e salários iniciais de até R$ 5,1 mil até segunda-feira (1º). As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições começaram no dia 3 de novembro e seguem até 1º de dezembro.

O maior destaque do certame são as duas vagas para médico, que têm remuneração de R$ 5.160,00 para 30 horas semanais de trabalho. Clique na galeria abaixo para ver salários e caga horária de todas as vagas: 

Prefeitura de Satuba

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 8
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto IACP, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 73 para nível fundamental, R$ 93 para nível médio e R$ 103 para nível superior.

