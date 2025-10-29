OPORTUNIDADE

SIMM oferece mais de 350 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 3,5 mil

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 04:30

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 358 vagas de trabalho para esta quarta-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico em enfermagem, técnico em radiologia, operador de empilhadeira, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

