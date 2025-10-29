SIMM oferece mais de 350 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 3,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 04:30
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 358 vagas de trabalho para esta quarta-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico em enfermagem, técnico em radiologia, operador de empilhadeira, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.
Veja vagas e salários disponíveis
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.