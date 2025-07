EMPRESAS

Isabela Suarez: ‘a ACB será um escudo para o empreendedor’

Presidente ressaltou as suas raízes e apontou suas prioridades para o futuro

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:00

Isabela Suarez toma posse como presidente da Associação Comercial da Bahia Crédito: Marina Silva/CORREIO

O reconhecimento do passado e as atenções voltadas para o futuro foram a tônica da posse de Isabela Suarez como presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), nesta segunda-feira (dia 28). Em seu discurso de posse no Salão Nobre da entidade empresarial mais antiga do Brasil, a empresária exaltou as raízes familiares e aqueles que lhe inspiraram como empreendedora, mas também ressaltou a prioridade de sua atuação: “vou trabalhar para que a Associação Comercial da Bahia seja sempre o escudo de quem empreende e acredita no Brasil”. >

Com o auditório e a área verde ao lado completamente lotados, a nova presidente, que foi prestigiada por representantes de uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia, além de autoridades públicas, afirmou que a sua gestão será marcada pela recuperação do prédio histórico e a retomada do prestígio do setor produtivo nos processos decisões da sociedade, como ela já havia antecipado em entrevista publicada pelo CORREIO no último fim de semana. Além dela, tomaram posse os vice-presidentes da entidade e os membros do Conselho Superior da ACB. >

Em seu discurso de posse, Isabela reconheceu que este foi o passo mais importante da sua trajetória empresarial. “Aqui nasceu um modelo de associativismo que influenciou toda a América Latina”, disse. Ela, que é a segunda mulher a assumir a presidência da ACB, também fez questão de homenagear a pioneira Lise Weckerle, falecida no início deste ano. “Eu tenho a responsabilidade de ser a segunda mulher em mais de 200 anos de história”, disse emocionada. “Lise não abriu apenas portas, mas criou a possibilidade”, complementou, antes de citar uma frase Simone Beauvoir: “Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância”.>

Ela ainda destacou as influências femininas em sua família, com destaques para as avós, a mãe Abigail e uma das tias, Marina, que segundo ela teve papel central na atividade empresarial do pai, Carlos. “Foi na cozinha de sua casa, em Nazaré, que se deram as conversas do primeiro negócio do meu pai, a construtora OAS”, destacou.>

Ao falar dos homens que a influenciaram, mais uma vez o destaque para o pai e para o avô, Manuel Meijon. “Meu pai, Carlos Seabra Suarez, me ensinou a confiar em minhas próprias competências. Foi com você, pai, que aprendi a enfrentar guerras, sem omissões”, afirmou a empresária. Do avô, conhecido como Manolo, veio a paixão pelo associativismo, destacou. >

“Sou neta de empresário, sou filha de empresário e tenho espírito de empreendedora desde que me entendo por gente. Tenho enorme respeito por cada empreendedor desta terra. Assumo com a consciência de quem valoriza sua história, mas a consciência de que precisamos voltar ao protagonismo, que jamais deveríamos deixar de ter”, disse a presidente da ACB. >

Ela fez questão de agradecer ao seu antecessor na ACB, Paulo Cavalcanti, que agora é presidente do Conselho Superior da casa. Para a presidente, a capacidade do empresário de se reinventar após ter sido injustiçado é uma grande inspiração. “Como grande entusiastas da causa, ensinou que o associativismo é o caminho”, disse.>

Entre os presentes no evento estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, ambos do União Brasil, além do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que representou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), e a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos (PSD). O presidente do Conselho de Administração do CORREIO, Antonio Carlos Júnior, que também é conselheiro da ACB, também prestigiou a posse. >

A noite teve ainda uma homenagem ao empresário Wilson Andrade, que recebeu a Medalha do Mérito Empresarial Conde dos Arcos, ao completar 40 anos como associado da ACB. Ele destacou a satisfação por se juntar a um grupo composto por outros nove empresários baianos. >