POLÍTICA

Por que suas compras da China e eletrônicos podem subir no Brasil

Instabilidade no Oriente Médio encarece fretes e força desvio de navios, ameaçando os preços de smartphones e do e-commerce chinês; entenda o efeito dominó.

Matheus Marques

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00

Se você está esperando uma encomenda da China ou planeja trocar de celular, o nome "Estreito de Ormuz" deve entrar no seu radar. A tensão no Oriente Médio está encarecendo o frete dos navios que trazem tudo o que é fabricado na Ásia para o Brasil. Não se trata apenas de gasolina, é uma crise de logística que transforma o transporte marítimo em uma taxa invisível sobre o seu carrinho de compras.

A Mão de Trump e o Combustível

Para evitar que a situação piore, o presidente dos EUA, Donald Trump, tomou uma decisão polêmica. Liberou a entrada de mais petróleo da Rússia no mercado. A ideia é simples, se houver falta de óleo no Oriente Médio, o petróleo russo entra para segurar o preço mundial.

Isso ajuda a evitar que o combustível dos navios, e o seu, no posto, exploda de preço, mas não resolve o problema do tempo de entrega e dos seguros caros que as empresas estão pagando para navegar em áreas de conflito.

O que sobe para o brasileiro?

Com navios dando uma volta maior pela África para fugir da zona de perigo, o tempo de viagem aumenta em duas semanas. Para o consumidor, o impacto chega em três frentes.

Eletrônicos: peças e componentes ficam mais caros pela demora e pelo frete.

E-commerce: sites chineses sentem a pressão nos custos de envio, o que pode acabar no preço final.