Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em fase de sucesso hoje (17 de abril) e a recompensa esperada finalmente chega

O encerramento da semana traz notícias sobre promoções, bônus e novos acordos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:32

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias ralando dobrado e sentindo que o reconhecimento estava demorando, a sexta-feira chegou para mudar esse jogo. O céu de hoje sopra a favor da concretização, e para Capricórnio, Leão e Gêmeos, o universo preparou uma surpresa especial no setor profissional. Não é apenas sorte, é o resultado de sementes plantadas lá atrás que agora florescem sob uma configuração astral de pura expansão. Prepare-se, pois o telefone pode tocar com aquela notícia que você tanto esperava antes do expediente acabar.

Para os capricornianos, o esforço contínuo finalmente se converte em algo palpável, como um bônus ou a confirmação de uma promoção. Já os leoninos verão que suas ideias ousadas, apresentadas com tanta garra nos dias anteriores, ganharam o selo de aprovação da chefia. O brilho pessoal de Leão está tão forte hoje que fica impossível não ser notado. Se você tem uma apresentação ou reunião importante, este é o seu momento de brilhar e garantir o seu lugar no topo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lua Nova em Áries marca um recomeço radical e muda a vida de 4 signos a partir de hoje (17 de abril)

Lua Nova em Áries hoje (17 de abril) marca uma virada rara e poderosa para 5 signos

Cor e número da sorte de hoje (17 de abril): energia de recomeço e decisões importantes marcam o dia

3 signos entram em uma nova era poderosa a partir de hoje (17 de abril) e não aceitam mais viver do mesmo jeito

Universo envia um recado direto e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (17 de abril) e tudo começa a fazer sentido

Gêmeos, por sua vez, deve usar sua maior arma: a comunicação. O dia é perfeito para fechar contratos que estavam empacados ou para convencer investidores através de uma boa conversa. Sua lábia estará afiadíssima, e a capacidade de negociar termos favoráveis será o seu grande diferencial. O segredo é agir com confiança, mas manter os pés no chão, garantindo que cada acordo feito hoje tenha bases sólidas para o futuro.

Fique atento aos detalhes e não deixe o entusiasmo atropelar a organização. Enquanto o sucesso bate à porta, o céu pede que você finalize as pendências da semana com maestria antes de se jogar no descanso. Use as cores da sorte para atrair ainda mais abundância e lembre-se: a energia de hoje favorece quem sabe unir o talento à disciplina. O final de semana promete ser de celebração para quem souber aproveitar essa onda de prosperidade.

Leia mais

Imagem - Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Imagem - Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

Imagem - 'Carta de Adeus' é o fim da banda Fresno? Lucas Silveira abre o jogo sobre novo álbum e o desejo de tocar em Salvador

'Carta de Adeus' é o fim da banda Fresno? Lucas Silveira abre o jogo sobre novo álbum e o desejo de tocar em Salvador

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Afastado da televisão e com empreendimento de R$ 500 milhões, veja por onde anda Márcio Garcia

Afastado da televisão e com empreendimento de R$ 500 milhões, veja por onde anda Márcio Garcia
Imagem - Adeus aos poros dilatados: Veja dicas para conquistar a tão sonhada 'pele de porcelana'

Adeus aos poros dilatados: Veja dicas para conquistar a tão sonhada 'pele de porcelana'
Imagem - Namorada de Lucas Borbas já convivia com Isabel Veloso antes de morte da influencer; saiba quem

Namorada de Lucas Borbas já convivia com Isabel Veloso antes de morte da influencer; saiba quem