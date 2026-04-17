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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:32
Se você passou os últimos dias ralando dobrado e sentindo que o reconhecimento estava demorando, a sexta-feira chegou para mudar esse jogo. O céu de hoje sopra a favor da concretização, e para Capricórnio, Leão e Gêmeos, o universo preparou uma surpresa especial no setor profissional. Não é apenas sorte, é o resultado de sementes plantadas lá atrás que agora florescem sob uma configuração astral de pura expansão. Prepare-se, pois o telefone pode tocar com aquela notícia que você tanto esperava antes do expediente acabar.
Para os capricornianos, o esforço contínuo finalmente se converte em algo palpável, como um bônus ou a confirmação de uma promoção. Já os leoninos verão que suas ideias ousadas, apresentadas com tanta garra nos dias anteriores, ganharam o selo de aprovação da chefia. O brilho pessoal de Leão está tão forte hoje que fica impossível não ser notado. Se você tem uma apresentação ou reunião importante, este é o seu momento de brilhar e garantir o seu lugar no topo.
Perfume ideal para cada signo
Gêmeos, por sua vez, deve usar sua maior arma: a comunicação. O dia é perfeito para fechar contratos que estavam empacados ou para convencer investidores através de uma boa conversa. Sua lábia estará afiadíssima, e a capacidade de negociar termos favoráveis será o seu grande diferencial. O segredo é agir com confiança, mas manter os pés no chão, garantindo que cada acordo feito hoje tenha bases sólidas para o futuro.
Fique atento aos detalhes e não deixe o entusiasmo atropelar a organização. Enquanto o sucesso bate à porta, o céu pede que você finalize as pendências da semana com maestria antes de se jogar no descanso. Use as cores da sorte para atrair ainda mais abundância e lembre-se: a energia de hoje favorece quem sabe unir o talento à disciplina. O final de semana promete ser de celebração para quem souber aproveitar essa onda de prosperidade.