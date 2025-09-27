MODA

A cor da vez: tênis 'doce de leite' vira febre entre amantes da moda

Das passarelas às ruas: como o tênis caramelo virou o queridinho das famosas e influenciadoras

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:00

Descubra por que o tênis caramelo se tornou o novo pretinho básico no mundo da moda Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

O tênis "doce de leite" chegou para ficar, tornando-se a grande aposta do momento no mundo da moda. Ele é um verdadeiro coringa no guarda-roupa, capaz de transitar entre o casual e o sofisticado com uma facilidade impressionante. Essa peça versátil une conforto e estilo, tornando-se uma escolha inteligente para quem busca praticidade nas produções do dia a dia.

Publicações como a revista Real Simple destacam que os tons terrosos, como o caramelo, estão em alta não apenas pela beleza. Essas cores representam um estilo de vida mais consciente, discreto e elegante, alinhado ao movimento que valoriza o consumo responsável e atemporal.

Por que as cores terrosas estão em alta?

As cores terrosas, incluindo o caramelo, transmitem uma sensação de calma e naturalidade. Elas estão associadas à natureza, à sustentabilidade e a um estilo de vida mais consciente. Essa simbologia se alinha com o crescente movimento que busca por uma moda mais atemporal e funcional, valorizando peças que resistem ao teste do tempo.