SAÚDE

A fruta com o dobro de potássio da banana que regula sua pressão arterial

Descubra a fruta tropical que supera a banana em potássio e cuida do seu coração

Muito potássio para você

Aliado da digestão e coração

Este superalimento oferece muito mais que potássio. Com alta concentração de fibras solúveis, o tamarindo é um remédio natural para quem sofre com intestino preso. As fibras regulam o trânsito intestinal, promovendo uma digestão mais leve e eficaz.>

As mesmas fibras também controlam a glicemia, evitando picos de açúcar no sangue. Assim, ele pode ser incluído em dietas de pessoas com diabetes, com moderação e orientação. Ademais, o magnésio atua no relaxamento muscular e no controle do estresse.>