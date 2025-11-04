SURPREENDENTE

Adeus, esponja: truque de limpeza usando sacola plástica de mercado promete brilho imediato em vidros, espelhos e até no fogão

Nos comentários, internautas confirmam que a técnica funciona e elogiam o resultado

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:36

Sacola plástica pode ser muito útil na hora da limpeza Crédito: Reprodução

Uma dica doméstica inusitada está dominando o TikTok e acumulando milhões de visualizações. O truque, que usa uma simples sacola plástica para limpar superfícies, promete resultados brilhantes e virou sensação entre quem busca praticidade na hora da faxina.

Segundo o perfil “Casa da Sá”, responsável pelo vídeo que já ultrapassa 2 milhões de visualizações, basta aplicar uma mistura de água com detergente neutro na sacola e usá-la como se fosse uma esponja. O método, garante a criadora de conteúdo, remove manchas e devolve o brilho de locais como box de banheiro, espelhos e cooktops.

Nos comentários, internautas confirmam que a técnica funciona e elogiam o resultado. Muitos disseram que o efeito é tão eficiente que “parece mágica”, enquanto outros compararam a invenção à popularização da airfryer, símbolo de praticidade no dia a dia.