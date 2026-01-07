ASTROLOGIA

Segunda chance: 3 signos têm a chance de consertar o que estava quebrado no amor nesta quarta (7 de janeiro)

Lua em Virgem pede menos drama e mais verdade emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:18

O clima astral desta quarta não favorece exageros sentimentais, mas ajuda (e muito) quem quer relações mais equilibradas. Conversas importantes fluem melhor quando há honestidade e disposição para ouvir.

O dia favorece:

reconciliações conscientes,

alinhamento de expectativas,

decisões sobre compromisso,

encerramentos necessários.