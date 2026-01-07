Segunda chance: 3 signos têm a chance de consertar o que estava quebrado no amor nesta quarta (7 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:18
O clima astral desta quarta não favorece exageros sentimentais, mas ajuda (e muito) quem quer relações mais equilibradas. Conversas importantes fluem melhor quando há honestidade e disposição para ouvir.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
reconciliações conscientes,
alinhamento de expectativas,
O drink que combina com cada signo
decisões sobre compromisso,
encerramentos necessários.
Amar hoje é cuidar, organizar e respeitar limites.