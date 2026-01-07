Acesse sua conta
Segunda chance: 3 signos têm a chance de consertar o que estava quebrado no amor nesta quarta (7 de janeiro)

Lua em Virgem pede menos drama e mais verdade emocional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:18

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima astral desta quarta não favorece exageros sentimentais, mas ajuda (e muito) quem quer relações mais equilibradas. Conversas importantes fluem melhor quando há honestidade e disposição para ouvir.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

O dia favorece:

reconciliações conscientes,

alinhamento de expectativas,

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

decisões sobre compromisso,

encerramentos necessários.

Amar hoje é cuidar, organizar e respeitar limites.

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Dia 7 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Quer ler mais em 2026? Veja como criar o hábito da leitura e encaixar os livros na rotina

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

