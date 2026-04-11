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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:18
Sabe aquele plano de mudar de vida que você sempre deixa para a segunda-feira? O céu de hoje avisa que o "dia D" chegou. Com o Sol e Marte em Áries, não falta coragem para agir, e a Lua em Aquário fornece a estratégia moderna para que você não desista no meio do caminho. Para os signos de Virgem, Escorpião, Câncer e Capricórnio, este sábado é o divisor de águas entre quem apenas sonha e quem realmente realiza. É hora de chutar o balde do que é obsoleto e abraçar a sua versão mais original.
Virginianos, parem de resistir às mudanças tecnológicas. Hoje é o dia ideal para testar aquele novo sistema de organização ou mudar radicalmente sua dieta com a ajuda de novos conhecimentos. Já para os escorpianos, a virada acontece dentro de casa. Menos drama familiar e mais soluções práticas para a convivência vão transformar o ambiente doméstico em um verdadeiro refúgio. O foco é simplificar para viver melhor, sem carregar o peso emocional alheio.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Câncer e Capricórnio sentem o chamado para olhar para as finanças e para as emoções de um jeito mais desapegado. Capricornianos, é momento de buscar formas alternativas de investimento; a segurança que você tanto ama agora depende da sua capacidade de inovar. Cancerianos, saiam da concha! O mundo espera que você resolva aquelas burocracias pendentes com a cabeça fria e o coração leve. Quando você decide organizar sua vida material, o espiritual agradece com clareza.
A maior armadilha é a teimosia em fazer as coisas "do jeito de sempre". A maior virtude é a coragem de testar o caminho que ninguém nunca trilhou. Seja na organização da casa, nos cuidados com o corpo ou na gestão do seu tempo, a inovação será sua maior aliada. O universo está enviando o alívio que você precisava através de soluções práticas e rápidas.