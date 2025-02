FAMOSOS

'Afetou meu relacionamento com minha feminilidade', diz filha de Meryl Streep após se revelar lésbica

Louisa namora a produtora Anna Blundell

A filha caçula da atriz Meryl Streep, Louisa Jacobson, de 33 anos, falou sobre o que recebeu da mãe e de diversas atrizes ao falar sobre a sua sexualidade. Ela assumiu publicamente que é lésbica no ano passado, no aniversário da mãe.>

"Acho que a maior mudança é, na verdade, como isso afetou meu relacionamento com minha feminilidade. Acho que estamos em um momento muito emocionante, em que a feminilidade está sendo redefinida por artistas e pessoas na indústria da moda. Acho que isso trouxe muito mais possibilidades para me expressar, muito mais do que eu pensava. É muito mais sobre isso do que estar namorando uma mulher", explicou.>