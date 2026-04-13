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Alerta de bem-estar: Por que Libra e Sagitário devem focar no descanso para não ter dor de cabeça até o final de abril

Organização doméstica e o cuidado com a saúde são os pilares para uma semana de sucesso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:18

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Começar a semana com o Sol em Áries e a Lua em Peixes é como ter um motor potente em um mar calmo. Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Capricórnio, a segunda-feira pede um equilíbrio delicado entre as tarefas do mundo e o descanso da mente. Se você sentiu um cansaço inexplicável logo cedo, não se culpe. Seu corpo está pedindo uma transição mais suave. O foco hoje é produtividade inspirada, não exaustiva.

Gêmeos precisa tomar cuidado com o excesso de expectativas na carreira. Mantenha os pés no chão e use sua criatividade para organizar a agenda sem se perder em distrações. Para os librianos, a saúde está no topo da lista. O dia é perfeito para mudar pequenos hábitos ou simplesmente aceitar que você não precisa carregar o mundo nas costas. Atos simples de cuidado, como arrumar sua mesa ou cuidar das plantas, vão trazer o equilíbrio emocional que você busca.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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Sagitário sente o chamado do lar. É um dia excelente para resolver pendências domésticas ou passar mais tempo com a família. Esse recolhimento não é perda de tempo, é investimento em segurança emocional para as batalhas que virão. Já Capricórnio brilha na comunicação. Suas conversas serão muito mais persuasivas se você usar o tato e a doçura. É o momento ideal para reuniões difíceis, pois sua intuição te dirá exatamente a hora de falar e a hora de apenas ouvir.

A reflexão para todos hoje é simples: a pressa de Áries pode atropelar os detalhes, mas a sensibilidade de Peixes pode te fazer esquecer os prazos. O segredo é anotar tudo! Use a coragem para começar o que é importante e a intuição para saber como terminar. O universo está enviando alívio para as tensões dos últimos dias, desde que você aceite que nem tudo se resolve na força bruta. Uma rotina leve é o caminho mais curto para uma vida grandiosa.

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