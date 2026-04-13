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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:18
Começar a semana com o Sol em Áries e a Lua em Peixes é como ter um motor potente em um mar calmo. Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Capricórnio, a segunda-feira pede um equilíbrio delicado entre as tarefas do mundo e o descanso da mente. Se você sentiu um cansaço inexplicável logo cedo, não se culpe. Seu corpo está pedindo uma transição mais suave. O foco hoje é produtividade inspirada, não exaustiva.
Gêmeos precisa tomar cuidado com o excesso de expectativas na carreira. Mantenha os pés no chão e use sua criatividade para organizar a agenda sem se perder em distrações. Para os librianos, a saúde está no topo da lista. O dia é perfeito para mudar pequenos hábitos ou simplesmente aceitar que você não precisa carregar o mundo nas costas. Atos simples de cuidado, como arrumar sua mesa ou cuidar das plantas, vão trazer o equilíbrio emocional que você busca.
O drink que combina com cada signo
Sagitário sente o chamado do lar. É um dia excelente para resolver pendências domésticas ou passar mais tempo com a família. Esse recolhimento não é perda de tempo, é investimento em segurança emocional para as batalhas que virão. Já Capricórnio brilha na comunicação. Suas conversas serão muito mais persuasivas se você usar o tato e a doçura. É o momento ideal para reuniões difíceis, pois sua intuição te dirá exatamente a hora de falar e a hora de apenas ouvir.
A reflexão para todos hoje é simples: a pressa de Áries pode atropelar os detalhes, mas a sensibilidade de Peixes pode te fazer esquecer os prazos. O segredo é anotar tudo! Use a coragem para começar o que é importante e a intuição para saber como terminar. O universo está enviando alívio para as tensões dos últimos dias, desde que você aceite que nem tudo se resolve na força bruta. Uma rotina leve é o caminho mais curto para uma vida grandiosa.