ASTROLOGIA

Alerta de bem-estar: Por que Libra e Sagitário devem focar no descanso para não ter dor de cabeça até o final de abril

Organização doméstica e o cuidado com a saúde são os pilares para uma semana de sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:18

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Começar a semana com o Sol em Áries e a Lua em Peixes é como ter um motor potente em um mar calmo. Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Capricórnio, a segunda-feira pede um equilíbrio delicado entre as tarefas do mundo e o descanso da mente. Se você sentiu um cansaço inexplicável logo cedo, não se culpe. Seu corpo está pedindo uma transição mais suave. O foco hoje é produtividade inspirada, não exaustiva.



Gêmeos precisa tomar cuidado com o excesso de expectativas na carreira. Mantenha os pés no chão e use sua criatividade para organizar a agenda sem se perder em distrações. Para os librianos, a saúde está no topo da lista. O dia é perfeito para mudar pequenos hábitos ou simplesmente aceitar que você não precisa carregar o mundo nas costas. Atos simples de cuidado, como arrumar sua mesa ou cuidar das plantas, vão trazer o equilíbrio emocional que você busca.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário sente o chamado do lar. É um dia excelente para resolver pendências domésticas ou passar mais tempo com a família. Esse recolhimento não é perda de tempo, é investimento em segurança emocional para as batalhas que virão. Já Capricórnio brilha na comunicação. Suas conversas serão muito mais persuasivas se você usar o tato e a doçura. É o momento ideal para reuniões difíceis, pois sua intuição te dirá exatamente a hora de falar e a hora de apenas ouvir.