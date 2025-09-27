Acesse sua conta
Amor em foco: veja as previsões para todos os signos neste 27 de setembro

Do romance inesperado às discussões necessárias, saiba o que esperar na vida amorosa hoje

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 03:00

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Nesta semana, o amor passa por provações e aprendizados. Para quem está em um relacionamento, será hora de exercitar paciência, sinceridade e dar prioridade ao tempo de qualidade a dois. Já os solteiros podem se beneficiar de momentos de reflexão e de conexões mais autênticas, sem se prender a padrões irreais.

Conversas abertas, gestos de carinho e disposição para ouvir serão essenciais para fortalecer laços e atrair novas oportunidades amorosas. Veja a previsão do dia para cada signo, de acordo com o "Times of India".

Os signos no amor

Câncer: O peso de lembranças do passado pode afetar os solteiros. Já os comprometidos podem enfrentar desentendimentos causados por influências externas. Cercar-se de amigos, paciência e diálogo serão a chave para recuperar o equilíbrio.

Leão: Uma atração inesperada pode mexer com os solteiros, mas a timidez pode atrapalhar. Não deixe passar a oportunidade! Nos relacionamentos, é hora de priorizar o parceiro diante da rotina e das responsabilidades.

Virgem: Sentimentos antigos podem ressurgir e atrapalhar novos passos. Solteiros precisam dar tempo ao coração antes de se entregar. Casais viverão momentos intensos de carinho e proximidade.

Libra: Oscilações de humor podem trazer discussões desnecessárias. Reaproxime-se com um gesto carinhoso ou um encontro especial. Solteiros devem usar o momento para refletir sobre o que realmente buscam no amor.

Escorpião: A energia romântica estará no ar. Solteiros terão coragem de se declarar, e isso pode render uma surpresa agradável. Casais encontram o momento certo para dar um passo adiante na relação.

Sagitário: As brigas podem enfraquecer a relação, mas a solução está no diálogo e na escuta atenta. Solteiros devem aproveitar o momento para investir no autoconhecimento.

Capricórnio: Diferenças na forma de demonstrar afeto podem gerar atritos, mas o que importa é a qualidade do tempo juntos. Para os solteiros, é um ótimo momento para marcar um encontro promissor.

Aquário: Paixão e intensidade movimentam a semana. Casais redescobrem a proximidade, enquanto solteiros podem conhecer alguém especial. Autenticidade será o segredo para atrair o amor certo.

Peixes: O amor promete bons ventos, mas não é hora de pressa. Solteiros podem se sentir atraídos por alguém promissor, e casais vivem momentos carinhosos. Deixe o vínculo crescer no tempo certo.

