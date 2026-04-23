NOVELA DAS 6

Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:56

Eugênia consegue desfilar na final do concurso em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta (23), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., mesmo com todo mundo duvidando de que daria tempo, Lúcia entrega o novo vestido de Eugênia. A confiança de Lúcia impressiona até Eustáquio, que fica admirado com a garra da costureira em salvar a honra da amiga.

Quando Eugênia pisa na passarela, a plateia explode em aplausos. Virgínia, que já estava com o discurso de vitória pronto, fica verde de inveja ao ver que seu plano de sabotagem deu totalmente errado. O veredito não poderia ser outro: Eugênia é coroada a grande vencedora do concurso, deixando a filha de Graça comendo poeira e com o orgulho ferido na frente de toda a cidade.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Mas a derrota de Virgínia traz consequências dentro de casa. Diógenes e Marta perdem a paciência e repreendem a filha severamente. Eles percebem que Graça é uma péssima influência e que o caráter da jovem está indo pelo ralo. É o primeiro sinal de que a família de Virgínia está começando a rachar, e a vilãzinha se sente cada vez mais injustiçada por não ter o que quer na hora que quer.

