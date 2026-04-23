Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:56

Eugênia consegue desfilar na final do concurso em 'A Nobreza do Amor'
Eugênia consegue desfilar na final do concurso em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta (23), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., mesmo com todo mundo duvidando de que daria tempo, Lúcia entrega o novo vestido de Eugênia. A confiança de Lúcia impressiona até Eustáquio, que fica admirado com a garra da costureira em salvar a honra da amiga.

Quando Eugênia pisa na passarela, a plateia explode em aplausos. Virgínia, que já estava com o discurso de vitória pronto, fica verde de inveja ao ver que seu plano de sabotagem deu totalmente errado. O veredito não poderia ser outro: Eugênia é coroada a grande vencedora do concurso, deixando a filha de Graça comendo poeira e com o orgulho ferido na frente de toda a cidade.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Leia mais

Imagem - Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Imagem - Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Imagem - 6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

Mas a derrota de Virgínia traz consequências dentro de casa. Diógenes e Marta perdem a paciência e repreendem a filha severamente. Eles percebem que Graça é uma péssima influência e que o caráter da jovem está indo pelo ralo. É o primeiro sinal de que a família de Virgínia está começando a rachar, e a vilãzinha se sente cada vez mais injustiçada por não ter o que quer na hora que quer.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Derrota de Virgínia e beijo apaixonado em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (20 a 25 de abril)

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia
Imagem - As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)

As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)
Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos