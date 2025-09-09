Acesse sua conta
Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Com alguns cuidados simples, o vegetal pode ficar mais gostoso e com visual mais bonito

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:35

O couve tem poucas calorias, é rico em vitaminas, antioxidantes e ácido fólico
O couve tem poucas calorias, é rico em vitaminas, antioxidantes e ácido fólico

A couve-flor pode não se destacar tanto quanto outros legumes, mas é extremamente versátil na cozinha.

Mesmo com aparência discreta, pode substituir purê de batata, massas e até servir de base para pizzas. A questão principal é acertar no modo de preparo.

Enquanto muitos valorizam seu sabor suave e as várias formas de uso, outros não suportam o odor liberado durante o cozimento.

O problema é que, se passar do ponto, a couve-flor perde a firmeza, altera a cor e fica com um aspecto pouco convidativo.

Ainda assim, é um alimento que merece presença no cardápio: tem baixo teor calórico, além de vitaminas, antioxidantes e ácido fólico.

Como preparar da forma correta

O primeiro passo é higienizar bem a couve-flor e separar em floretes. Isso garante cozimento uniforme e mais rápido do que deixar a peça inteira.

Use uma panela grande com bastante água, já que o legume precisa de espaço. Caso contrário, pode cozinhar mal e absorver água demais.

Não tampe totalmente a panela. Mantenha-a aberta ou semiaberta para que o vapor de enxofre não se acumule, intensificando o cheiro característico.

O tempo certo é de cerca de 10 minutos. Os pedaços devem ficar macios, mas firmes. Em seguida, escorra logo para preservar o sabor e evitar que fiquem encharcados.

O papel do sal no preparo

O sal é fundamental nesse cozimento. Use uma colher de chá para cada litro de água logo no início.

Isso ajuda a realçar o sabor, manter a coloração clara e ainda diminuir a liberação dos compostos responsáveis pelo cheiro forte.

Açúcar como truque extra

Pouca gente sabe, mas uma pequena quantidade de açúcar pode ajudar. Meia colher de chá para dois litros de água já é suficiente.

Esse detalhe mantém a cor clara da couve-flor, suaviza o gosto semelhante ao do repolho e destaca a doçura natural do legume.

Outra dica é adicionar uma folha de louro à água junto com a couve-flor.

Os óleos da folha ajudam a neutralizar o odor de enxofre e ainda conferem um leve aroma. É importante não exagerar: apenas uma folha basta e deve ser retirada no fim do preparo.

