Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:35
A couve-flor pode não se destacar tanto quanto outros legumes, mas é extremamente versátil na cozinha.
Mesmo com aparência discreta, pode substituir purê de batata, massas e até servir de base para pizzas. A questão principal é acertar no modo de preparo.
Couve-flor
Enquanto muitos valorizam seu sabor suave e as várias formas de uso, outros não suportam o odor liberado durante o cozimento.
O problema é que, se passar do ponto, a couve-flor perde a firmeza, altera a cor e fica com um aspecto pouco convidativo.
Ainda assim, é um alimento que merece presença no cardápio: tem baixo teor calórico, além de vitaminas, antioxidantes e ácido fólico.
O primeiro passo é higienizar bem a couve-flor e separar em floretes. Isso garante cozimento uniforme e mais rápido do que deixar a peça inteira.
Use uma panela grande com bastante água, já que o legume precisa de espaço. Caso contrário, pode cozinhar mal e absorver água demais.
Não tampe totalmente a panela. Mantenha-a aberta ou semiaberta para que o vapor de enxofre não se acumule, intensificando o cheiro característico.
O tempo certo é de cerca de 10 minutos. Os pedaços devem ficar macios, mas firmes. Em seguida, escorra logo para preservar o sabor e evitar que fiquem encharcados.
O sal é fundamental nesse cozimento. Use uma colher de chá para cada litro de água logo no início.
Isso ajuda a realçar o sabor, manter a coloração clara e ainda diminuir a liberação dos compostos responsáveis pelo cheiro forte.
Pouca gente sabe, mas uma pequena quantidade de açúcar pode ajudar. Meia colher de chá para dois litros de água já é suficiente.
Esse detalhe mantém a cor clara da couve-flor, suaviza o gosto semelhante ao do repolho e destaca a doçura natural do legume.
Outra dica é adicionar uma folha de louro à água junto com a couve-flor.
Os óleos da folha ajudam a neutralizar o odor de enxofre e ainda conferem um leve aroma. É importante não exagerar: apenas uma folha basta e deve ser retirada no fim do preparo.