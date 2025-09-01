BEBÊ VINDO AÍ

Apresentador da Globo anuncia que vai ser pai após previsão de Ana Maria Braga: 'Ela é vidente'

Alessandro Jodar revelou a novidade ao vivo nesta segunda-feira (1º)

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:36

Ana Maria Braga e Alessandro Jodar Crédito: Reprodução/Instagram

Alessandro Jodar, de 32 anos, anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com a influenciadora literária Isabella Lubrano. A novidade foi compartilhada pelo jornalista - que apresenta diariamente os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e o Bom Dia São Paulo - durante o programa "Mais Você", da Globo, nesta segunda-feira (1º). Ele também brincou com uma previsão que tinha sido feita por Ana Maria Braga há pouco mais de dois meses.

A apresentadora chamou o colega para a mesa de café da manhã e falou: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar". Jodar, então, afirmou estar vivendo uma semana em paz. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", brincou. "Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", afirmou a veterana.

Em seguida, o programa mostrou o dia que Jodar tocou violão no programa, em junho. "Apresentação especial do nosso amigo, jornalista, marido, pai, Jodar", soltou Ana Maria, na época. "Pai Jodar?", questionou o repórter. "Eu senti naquela hora uma boa razão para dizer pai Jodar", explicou a apresentadora.

O jornalista relatou que naquela semana, só ele e a esposa sabiam da novidade. "Você já sabia?", perguntou a loira. "Sim, tinha acabado de fazer aquele teste. Não foi no mesmo dia, mas foi naquela semana", contou Jodar. Ana então afirmou: "É um sentimento, não sei explicar". E Louro Mané brincou: "Ela é vidente. Tô ligado, ela tem esse dom".

Louro Mané ainda lembrou de outro momento, quando Ana Maria disse que o repórter estava se programando para ser pai. Na época, ele disse apenas "haverá sinais".

"Tá ensaiando ou não tá? Tem que ensaiar. Se não, não vai dar certo", disse Louro na ocasião. Na mesa, Ana reforçou: "Tá ensaiando pelo menos, né?". O comunicador disfarçou: "Haverá sinais. É... tá."