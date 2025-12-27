Acesse sua conta
Apresentadora da Globo se emociona com morte e desabafa ao vivo: 'Me calou fundo'

Natuza Nery se revoltou com a morte de Tainara Souza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:13

Natuza Nery
Natuza Nery Crédito: Reprodução

A jornalista Natuza Nery se emocionou ao comentar a morte de Tainara Souza Santos durante a edição do jornal Edição das 18h, exibido nesta quinta-feira (25) pela GloboNews. Tainara, de 31 anos, morreu após passar 25 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois de ser atropelada.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

Ao falar do caso, Natuza destacou que, além da gravidade do crime, um aspecto específico a marcou profundamente. “Sobre a história da Tainara, tem um ponto que me marcou (…) De maneira brutal, me mostrou ou me reafirmou o que é ser mulher em um país violento como o Brasil”, disse a apresentadora, ao vivo.

Em seu relato, a jornalista comentou a forma como a vítima tentou se proteger no momento em que aguardava socorro. “Isso me calou fundo, além da brutalidade. Inconscientemente, ela protegeu a parte íntima pra não ser exposta”, afirmou, ressaltando o impacto emocional da cena.

Natuza Nery encerrou o desabafo com um apelo direto à sociedade. “Então, a única palavra que eu tenho, pra ver se a gente dá conta de melhorar, é a gente se lembrar que nós temos que ensinar nossos filhos todos os dias a nunca agredir uma mulher, e ensinar às nossas filhas a nunca perdoar uma agressão. Do contrário, a gente vai continuar sendo o 5º país mais violento do mundo para as mulheres”, concluiu.

O caso de Tainara Souza Santos gerou forte comoção e reacendeu o debate sobre violência de gênero e a necessidade de mudanças estruturais no país.

