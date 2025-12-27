VÍDEO

Apresentadora da Globo se emociona com morte e desabafa ao vivo: 'Me calou fundo'

Natuza Nery se revoltou com a morte de Tainara Souza

A jornalista Natuza Nery se emocionou ao comentar a morte de Tainara Souza Santos durante a edição do jornal Edição das 18h, exibido nesta quinta-feira (25) pela GloboNews. Tainara, de 31 anos, morreu após passar 25 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois de ser atropelada.

Ao falar do caso, Natuza destacou que, além da gravidade do crime, um aspecto específico a marcou profundamente. “Sobre a história da Tainara, tem um ponto que me marcou (…) De maneira brutal, me mostrou ou me reafirmou o que é ser mulher em um país violento como o Brasil”, disse a apresentadora, ao vivo.

Em seu relato, a jornalista comentou a forma como a vítima tentou se proteger no momento em que aguardava socorro. “Isso me calou fundo, além da brutalidade. Inconscientemente, ela protegeu a parte íntima pra não ser exposta”, afirmou, ressaltando o impacto emocional da cena.

Natuza Nery encerrou o desabafo com um apelo direto à sociedade. “Então, a única palavra que eu tenho, pra ver se a gente dá conta de melhorar, é a gente se lembrar que nós temos que ensinar nossos filhos todos os dias a nunca agredir uma mulher, e ensinar às nossas filhas a nunca perdoar uma agressão. Do contrário, a gente vai continuar sendo o 5º país mais violento do mundo para as mulheres”, concluiu.