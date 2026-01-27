Arranha-céu em espiral de 246 metros vira um dos ícones arquitetônicos do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:00
A construção civil atingiu um novo patamar de complexidade com a finalização da Evolution Tower na Rússia.
Este gigante de 246 metros de altura é um dos arranha-céus mais inovadores do planeta. Sua estrutura em espiral atrai olhares de especialistas e curiosos.
Torre da Evolução (Evolution Tower) em Moscou, Rússia
O segredo por trás do efeito visual está na rotação de 3 graus aplicada em cada pavimento. Ao somar os 55 andares, a construção atinge uma torção total de 156 graus da base ao topo.
Essa técnica gera uma silhueta dinâmica que reage de forma diferente conforme a iluminação solar. Certamente, o uso de vidros espelhados reforça a percepção de movimento contínuo que o projeto pretendia entregar.
A presença da torre no horizonte moscovita criou um contraste marcante com a arquitetura tradicional local. Enquanto a maioria dos edifícios corporativos foca em ângulos retos, esta obra prioriza a fluidez das curvas.
Consequentemente, o prédio se consolidou como uma referência urbana fundamental para a identidade da região. Ele representa um marco tecnológico que coloca a engenharia russa em evidência no cenário global atual.
Erguer uma hélice de vidro em um clima tão severo exigiu o uso de materiais de altíssima performance. O projeto utilizou a tecnologia de curvatura a frio para garantir a durabilidade de toda a fachada.
Esse sistema impede que o vidro rache mesmo quando os termômetros marcam temperaturas baixíssimas. Além disso, as lajes projetadas em balanço acompanham o movimento giratório sem comprometer a segurança vertical.
A função administrativa da Evolution Tower é abrigar os escritórios centrais da companhia Transneft. Por ser um edifício comercial privado, a circulação interna é controlada por rigorosos protocolos de segurança corporativa.
Apesar da restrição nos andares superiores, o pavimento térreo oferece espaços comerciais acessíveis a todos. Dessa maneira, a torre consegue integrar as necessidades privadas com a dinâmica social da cidade.
O reconhecimento internacional veio através de avaliações criteriosas feitas por especialistas de diversos países. O projeto segue os padrões de excelência exigidos nos maiores empreendimentos de engenharia do mundo moderno.
Por esse motivo, o edifício garantiu o segundo lugar no prêmio Emporis Skyscraper Award. Tal distinção coloca Moscou na rota das cidades mais inovadoras, competindo diretamente com o luxo de Dubai.