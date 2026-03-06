BBB 26

Arthur Aguiar bate boca com fãs de Ana Paula Renault e Milena nas redes sociais

Campeão do BBB 22 criticou a estratégia das duas participantes do BBB 26

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:30

Arthur Aguiar, Ana Paula e Milena Crédito: Reprodução

Arthur Aguiar acabou se envolvendo em uma discussão nas redes sociais com fãs de Ana Paula Renault e Milena, participantes do BBB 26. O desentendimento começou depois que o campeão do BBB 22 comentou, durante participação no "Mesa Cast", que não concorda com a forma como as duas sisters estão jogando na atual edição do reality.

Durante o programa exibido na noite da última quinta-feira (5), o ator deixou claro que não se identifica com a estratégia das sisters, embora reconheça que elas mantiveram o mesmo posicionamento dentro do jogo.

"Por mais que eu não goste do jogo delas, da maneira como elas jogam, tanto a Milena como a Ana Paula, elas mantiveram o jogo deles, não mudaram no mesmo do caminho. Mas é um jogo que eu não gosto, nem de fazer nem de assistir, não é o que eu faria. Não estou dizendo que é certo ou errado, só não gosto", opinou Arthur.

O trecho da entrevista foi publicado no perfil do artista no Instagram e rapidamente gerou reação de internautas que defendem as duas participantes. Nos comentários, alguns usuários passaram a criticar a fala do ator, o que deu início a um bate boca.

"Invejinha da Ana Paula e da Milena", escreveu um seguidor. Arthur respondeu diretamente: "Inveja? De quê? Do que exatamente eu poderia sentir inveja?".

Em outra mensagem, uma internauta afirmou que o ator não gosta de ver mulheres fortes se posicionando. Arthur também rebateu: "Que loucura!! (risos). O que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês levantam pauta onde não cabe. Que maluquice. Não gosto da postura delas e do jogo delas e ponto final. É a minha opinião. Quero ver se você dava conta de conviver lá com elas fazendo o que elas volta e meia fazem".