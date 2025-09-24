Atentado, análise de suspeitos e mais: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:00
O capítulo desta quarta-feira (24) de Dona de Mim", será cheio de ação, crime e intriga. Dentre os acontecimentos importantes do dia, Kami (Giovanna Lancelotti) pedirá que o crime que sofreu seja mantido em segredo, Dedé aprovará a relação do pai Ryan (L7NNON) com Barbara (Giovana Cordeiro) e Filipa (Claudia Abreu) sofrerá um atentado de Jacques (Marcelo Novaes).
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (24):
Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.