Ator baiano é confirmado como apresentador de reality show da Globo

Felipe Velozo comandará os flashes diários do Estrela da Casa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:36

Felipe Velozo
Felipe Velozo Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe Velozo estará no time de apresentadores do reality show "Estrela da Casa", da Globo. O baiano será o responsável por mostrar os bastidores do programa e adiantar alguns spoilers em um novo formato de flashes durante a programação da emissora. A estreia da atração está marcada para o dia 25 de agosto.

"Tudo que a gente precisa é de oportunidade. Estou muito feliz com o espaço e confiança que venho conquistando dentro da empresa. É seguir trabalhando", comemorou. 

Felipe Velozo por Reprodução/Instagram

O Estrela da Casa seguirá comandado por Ana Clara, mas também terá a presença do cantor Michel Teló na função inédita de mentor, acompanhando de perto a jornada dos participantes. 

A cada semana, provas musicais definem imunidades, e outras dinâmicas garantem premiações às melhores performances, com destaque para a Prova do Jingle às terças, a prova Dono do Palco aos sábados e o Duelo aos domingos. Às quintas, todos se apresentam no Festival, que termina com o eliminado da semana, por meio da decisão do público e do olhar dos jurados convidados.

Além da estreia no reality, Felipe acaba de finalizar as gravações do longa Muito Prazer, dirigido por Jorge Furtado, e com elenco composto por Luisa Arraes, Daniel de Oliveira, Drica Moraes e Samantha Jhones. Este mês, também estará na série Capoeiras, que chega à Disney+, protagonizada por Raphael Logam e Sergio Malheiros.

O ator e apresentador tem mais de 20 anos de trajetória artística e tem se destacado na TV, no cinema e no teatro. Nascido em Salvador, ele esteve à frente de transmissões de eventos como o Show da Virada 2025, o Festival de Verão 2025, o Afropunk, o Tim Music Rio 2024 e o Futebol Solidário do Criança Esperança, além de participar do Glô na Rua 2024 e 2025, cobrindo o carnaval da capital baiana para a Globo.

Atualmente, Felipe integra a equipe de reportagem das manhãs da emissora, com entradas no É de Casa, Mais Você e Encontro com Patrícia Poeta. "Não precisamos ser uma coisa ou outra. Podemos ser uma coisa e outra", falou o artista sobre sua carreira multifacetada.

