Ator que ficou conhecido mundialmente como 'o garoto mais bonito do mundo' morre aos 70 anos; veja fotos

Fernanda Varela
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:53
O ator sueco Björn Andrésen, eternizado pelo papel do adolescente Tadzio em “Morte em Veneza” (1971), morreu no sábado (25), aos 70 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27) pela diretora Kristina Lindström, que codirigiu o documentário “O garoto mais bonito do mundo” (2021), sobre a vida do artista. A causa da morte não foi divulgada.
Björn Andrésen
Escolhido por Luchino Visconti aos 15 anos, Andrésen foi projetado ao estrelato ao interpretar o jovem cuja beleza desperta a obsessão do protagonista vivido por Dirk Bogarde. O título do filme, baseado na obra de Thomas Mann, e a imagem do ator se tornaram símbolos de uma geração.
Apesar da fama precoce, Andrésen revelou em entrevistas que a experiência o mergulhou em um período sombrio. Ele contou que sofreu com depressão e dependência química após o sucesso. “Não tive nenhum problema durante as filmagens, mas quando terminaram, senti que era uma presa lançada aos lobos”, relembrou anos mais tarde.
Nascido em 26 de janeiro de 1955, em Estocolmo, o ator teve uma infância marcada por tragédias: cresceu sem pai e perdeu a mãe aos dez anos, após ela tirar a própria vida. Criado pelos avós, seguiu carreira artística entre altos e baixos, voltando ao cinema em 2019 no terror “Midsommar”, de Ari Aster, onde interpretou um dos anciãos do vilarejo.
“O garoto mais bonito do mundo”, apelido que o acompanhou por toda a vida, acabou se tornando também o título do documentário que expôs as pressões e traumas por trás da fama. A notícia de sua morte foi recebida com comoção na Suécia e entre cinéfilos de todo o mundo, que o lembram como um ícone de beleza e melancolia do cinema europeu.