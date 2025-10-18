BARALHO CIGANO

Baralho Cigano deste sábado (18 de outubro): Carta dos Trevos prevê sorte repentina e virada positiva no ar

O dia favorece quem ousa sair da rotina e aceita o novo com leveza

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

A energia dos Trevos chega neste sábado trazendo boas surpresas e oportunidades que podem mudar o rumo de algo importante. Representando a sorte, os encontros inesperados e as chances rápidas, essa carta reforça que nem tudo precisa ser planejado para dar certo. O dia favorece quem ousa sair da rotina e aceita o novo com leveza.

O Baralho Cigano avisa que os Trevos também pedem atenção: o sucesso vem, mas pode ser passageiro se não houver cuidado. Aproveite o momento para se abrir a experiências espontâneas, acreditar mais no próprio instinto e celebrar as pequenas vitórias. Uma boa notícia, um convite de última hora ou até uma coincidência feliz podem iluminar o sábado.

Em questões de amor, o clima é de entusiasmo e recomeço. Já nos negócios, há chance de ganhos rápidos, mas também de distrações que levam a erros. A recomendação é agir com otimismo, mas sem imprudência.

Os conselhos do Baralho Cigano para os 12 signos neste sábado (18)



Áries

A sorte está em movimento. Aceite convites inesperados e confie mais na sua coragem. Um gesto impulsivo pode render bons frutos.

Touro

Evite resistir ao novo. O universo quer te tirar da zona de conforto e te mostrar que mudanças podem ser boas.

Gêmeos

Momento de alegria e socialização. Novas conexões podem abrir portas, principalmente no campo profissional.

Câncer

Um reencontro pode mexer com suas emoções. Os Trevos anunciam sorte no amor e no lar, desde que você permita.

Leão

O dia pede ousadia. Aposte nas ideias que parecem improváveis e siga o coração sem medo de errar.

Virgem

A sorte está nos detalhes. Observe com calma e você perceberá sinais de que algo positivo está prestes a acontecer.

Libra

Dia favorável para reencontros e parcerias. Uma conversa leve pode virar um novo projeto.

Escorpião

Os Trevos acalmam o coração e prometem boas respostas. Uma reviravolta traz alívio e sensação de recomeço.

Sagitário

Sorte em viagem, estudo e comunicação. As palavras certas podem te levar longe hoje.

Capricórnio

A energia pede flexibilidade. Nem tudo sairá como planejado, mas o resultado final será melhor do que o esperado.

Aquário

Mudanças repentinas podem trazer sorte disfarçada. Confie na intuição e siga o fluxo do dia.

Peixes

Uma oportunidade surge de onde você menos espera. Aceite o presente do destino com gratidão.