Hora de abrir o coração: veja a carta e o conselho do tarot para os 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Fernanda Varela
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00
O tarot deste sábado, guiado pela energia da Imperatriz, pede mais leveza nas relações e menos pressa para resolver tudo. Cada signo recebe uma mensagem especial para fortalecer a autoconfiança e o poder de criação pessoal.
Áries
Aposte no diálogo e no toque de sensibilidade nas atitudes. A impulsividade pode afastar quem quer ficar por perto.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro
O universo pede que você valorize o que já conquistou e pare de se comparar. A Imperatriz reforça seu poder de realização.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
Boas ideias chegam com facilidade, mas será preciso foco para colocá-las em prática. Um elogio pode mudar seu humor hoje.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer
Acolher o outro é bonito, mas lembre-se de se proteger também. Um convite inesperado pode abrir novos caminhos.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão
Momento de brilho e reconhecimento. A Imperatriz favorece quem se expressa com autenticidade e generosidade.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem
Organize suas emoções com o mesmo zelo que dedica ao trabalho. O tarot indica equilíbrio e boas surpresas no fim do dia.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra
O amor está em alta. Se estiver em um relacionamento, aproveite o clima de harmonia. Solteiros podem ter um reencontro marcante.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião
A carta pede calma para lidar com mudanças. Evite reações intensas e preserve sua energia emocional.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário
A sorte está do seu lado, mas evite exageros. O tarot aponta oportunidades em viagens, estudos e novos projetos.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio
Você pode se surpreender com o retorno de algo que julgava perdido. No trabalho, é hora de mostrar mais o lado humano.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário
A Imperatriz desperta sua criatividade e seu magnetismo social. Excelente dia para conexões e ideias em grupo.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes
A energia é de sensibilidade e inspiração. Cuide do corpo e da mente, e confie na intuição para decidir o que vem pela frente.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho