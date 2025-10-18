TAROT

Hora de abrir o coração: veja a carta e o conselho do tarot para os 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Cada signo recebe uma mensagem especial

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

O tarot deste sábado, guiado pela energia da Imperatriz, pede mais leveza nas relações e menos pressa para resolver tudo. Cada signo recebe uma mensagem especial para fortalecer a autoconfiança e o poder de criação pessoal.

Áries

Aposte no diálogo e no toque de sensibilidade nas atitudes. A impulsividade pode afastar quem quer ficar por perto.

Touro

O universo pede que você valorize o que já conquistou e pare de se comparar. A Imperatriz reforça seu poder de realização.

Gêmeos

Boas ideias chegam com facilidade, mas será preciso foco para colocá-las em prática. Um elogio pode mudar seu humor hoje.

Câncer

Acolher o outro é bonito, mas lembre-se de se proteger também. Um convite inesperado pode abrir novos caminhos.

Leão

Momento de brilho e reconhecimento. A Imperatriz favorece quem se expressa com autenticidade e generosidade.

Virgem

Organize suas emoções com o mesmo zelo que dedica ao trabalho. O tarot indica equilíbrio e boas surpresas no fim do dia.

Libra

O amor está em alta. Se estiver em um relacionamento, aproveite o clima de harmonia. Solteiros podem ter um reencontro marcante.

Escorpião

A carta pede calma para lidar com mudanças. Evite reações intensas e preserve sua energia emocional.

Sagitário

A sorte está do seu lado, mas evite exageros. O tarot aponta oportunidades em viagens, estudos e novos projetos.

Capricórnio

Você pode se surpreender com o retorno de algo que julgava perdido. No trabalho, é hora de mostrar mais o lado humano.

Aquário

A Imperatriz desperta sua criatividade e seu magnetismo social. Excelente dia para conexões e ideias em grupo.

Peixes

A energia é de sensibilidade e inspiração. Cuide do corpo e da mente, e confie na intuição para decidir o que vem pela frente.