Hora de abrir o coração: veja a carta e o conselho do tarot para os 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Cada signo recebe uma mensagem especial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot deste sábado, guiado pela energia da Imperatriz, pede mais leveza nas relações e menos pressa para resolver tudo. Cada signo recebe uma mensagem especial para fortalecer a autoconfiança e o poder de criação pessoal.

Áries

Aposte no diálogo e no toque de sensibilidade nas atitudes. A impulsividade pode afastar quem quer ficar por perto.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O universo pede que você valorize o que já conquistou e pare de se comparar. A Imperatriz reforça seu poder de realização.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Boas ideias chegam com facilidade, mas será preciso foco para colocá-las em prática. Um elogio pode mudar seu humor hoje.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Acolher o outro é bonito, mas lembre-se de se proteger também. Um convite inesperado pode abrir novos caminhos.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Momento de brilho e reconhecimento. A Imperatriz favorece quem se expressa com autenticidade e generosidade.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Organize suas emoções com o mesmo zelo que dedica ao trabalho. O tarot indica equilíbrio e boas surpresas no fim do dia.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

O amor está em alta. Se estiver em um relacionamento, aproveite o clima de harmonia. Solteiros podem ter um reencontro marcante.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

A carta pede calma para lidar com mudanças. Evite reações intensas e preserve sua energia emocional.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

A sorte está do seu lado, mas evite exageros. O tarot aponta oportunidades em viagens, estudos e novos projetos.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Você pode se surpreender com o retorno de algo que julgava perdido. No trabalho, é hora de mostrar mais o lado humano.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

A Imperatriz desperta sua criatividade e seu magnetismo social. Excelente dia para conexões e ideias em grupo.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

A energia é de sensibilidade e inspiração. Cuide do corpo e da mente, e confie na intuição para decidir o que vem pela frente.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Tarot

