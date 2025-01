SUSTO

BBB 25: Fumaça invade casa e deixa confinados em desespero

Luzes da casa mais vigiada do Brasil também ficaram piscando

Os confinados do BBB 25 levaram um susto na tarde de quinta-feira (30). Os participantes levavam um dia normal quando uma fumaça invadiu a sala da casa mais vigiada do Brasil.>

Antes, os participantes se surpreendam com um som de sirene e as luzes da casa apagando e acendendo. O primeiro momento acontece no Quarto Fantástico, enquanto Maike, Gabriel, João Pedro e João Gabriel dormiam. >