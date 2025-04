TV

BBB 25: Vitória Strada está no paredão após desistir de prova

Atriz não aguentou seguir na disputa

Vitória Strada é a primeira confirmada no último paredão do BBB 25. A atriz deixou a prova de resistência após mais de 7 horas. Ela estava bem na disputa, mas estava com muito frio e se queixando de dor.>