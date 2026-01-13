Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Ana Paula Renault é eliminada por Brigido na primeira prova de resistência

Prova de resistência segue até anúncio do novo líder

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 23:42

Nesta terça-feira (13) acontece primeira prova do líder do BBB 26
Nesta terça-feira (13) acontece primeira prova do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução | Globo

Nesta terça-feira (13) acontece a primeira prova do BBB 26, e os brothers terão que resistir até ouvirem um sinal para prosseguir com a dinâmica, patrocinada pelo Mercado Livre.

Durante a dinâmica, Brigido, escolhido da Casa de Vidro do Norte, com 53,62% dos votos, escolheu tirar Ana Paula Renault da disputa, que perdeu a oportunidade de se tornar líder. No início da dinâmica, Tadeu Schmidt, que apresenta o reality, explicou que cada jogador deve ficar posicionado em um trampolim ao redor de uma piscina de borracha, com diversos cupons de produtos vendidos pelo Mercado Livre.

BBB 26

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por João Cotta/TV Globo
Tadeu Schmidt – O apresentador do BBB agora vai dançar no palco do Domingão por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu explica dinâmica do robô Seu Fifi por Reprodução / Gshow
Tadeu Schmidt no Big Fone por Fábio Rocha/TV Globo
Tadeu Schmidt por TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt
Tadeu, apresentador do BBB por Reprodução
Tadeu Schmidt explica sobre dinâmica da final por TV Globo
Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas por Divulgação/TV Globo
1 de 16
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

Imagem - Ricardinho aperta o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality

Ricardinho aperta o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality

Imagem - 'Racismo reverso', break dance e caos com águas abertas: Ricardinho tem noite agitada no Quarto Branco do BBB 26 e é acusado de 'jogo sujo'

'Racismo reverso', break dance e caos com águas abertas: Ricardinho tem noite agitada no Quarto Branco do BBB 26 e é acusado de 'jogo sujo'

Assim que um alarme tocar, todos devem mergulhar na piscina, pegar o cupom, colocar na caixa de lixo ao lado de seus respectivos lugares, e em seguida, será anunciado pela produção, qual o produto escolhido da vez. Assim a pessoa que pegou aquele produto anunciado, tem o direito de tirar um participante da prova, e descansar na caixa do Mercado Livre, e assim sucessivamente, por rodadas, até restar apenas um vencedor.

Durante a primeira rodada, um minidummie, pessoa fantasiada do personagem característico do BBB, embaralhou alguns números, e escolheu a primeira pessoa que iria para a caixa do Mercado do Livre, e o escolhido foi Breno, participante da Casa de Vidro Sudeste, que entrou no reality após desistência de Marcel.

Após o primeiro ‘mergulho’, a produção pediu para Breno anunciar que o produto escolhido foi uma caixa de som bluetooth, de número 7, colocado no lixo por Brigido, vencedor da primeira rodada. Brigido escolheu tirar Ana Paula da prova. Em seguida, Breno voltou para seu lugar e Brigido foi para a caixa descansar.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - "Você está morto?": conheça o novo aplicativo criado para pessoas que moram sozinhas

"Você está morto?": conheça o novo aplicativo criado para pessoas que moram sozinhas
Imagem - Indireta? Lauana Prado publica letra reflexiva nas redes sociais após anunciar separação de Tati Dias

Indireta? Lauana Prado publica letra reflexiva nas redes sociais após anunciar separação de Tati Dias
Imagem - VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
01

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - 3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)
02

3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
03

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
04

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?