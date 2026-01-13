BBB 26: Ana Paula Renault é eliminada por Brigido na primeira prova de resistência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 23:42
Nesta terça-feira (13) acontece a primeira prova do BBB 26, e os brothers terão que resistir até ouvirem um sinal para prosseguir com a dinâmica, patrocinada pelo Mercado Livre.
Durante a dinâmica, Brigido, escolhido da Casa de Vidro do Norte, com 53,62% dos votos, escolheu tirar Ana Paula Renault da disputa, que perdeu a oportunidade de se tornar líder. No início da dinâmica, Tadeu Schmidt, que apresenta o reality, explicou que cada jogador deve ficar posicionado em um trampolim ao redor de uma piscina de borracha, com diversos cupons de produtos vendidos pelo Mercado Livre.
Assim que um alarme tocar, todos devem mergulhar na piscina, pegar o cupom, colocar na caixa de lixo ao lado de seus respectivos lugares, e em seguida, será anunciado pela produção, qual o produto escolhido da vez. Assim a pessoa que pegou aquele produto anunciado, tem o direito de tirar um participante da prova, e descansar na caixa do Mercado Livre, e assim sucessivamente, por rodadas, até restar apenas um vencedor.
Durante a primeira rodada, um minidummie, pessoa fantasiada do personagem característico do BBB, embaralhou alguns números, e escolheu a primeira pessoa que iria para a caixa do Mercado do Livre, e o escolhido foi Breno, participante da Casa de Vidro Sudeste, que entrou no reality após desistência de Marcel.
Após o primeiro ‘mergulho’, a produção pediu para Breno anunciar que o produto escolhido foi uma caixa de som bluetooth, de número 7, colocado no lixo por Brigido, vencedor da primeira rodada. Brigido escolheu tirar Ana Paula da prova. Em seguida, Breno voltou para seu lugar e Brigido foi para a caixa descansar.