Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase após Estrela da Casa

Projeto reúne três faixas inéditas e marca amadurecimento artístico do cantor como intérprete e compositor

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:30

Brenno Casagrande apresenta ao público a primeira parte do EP Na Sala do Casa, lançado na última sexta-feira (12). O trabalho reúne as faixas “Sereia”, “Passarinho” com participação de Hanii e Juceir Jr. e “Mil Saudades”, e simboliza um momento de virada na trajetória do artista, que agora se sente mais seguro e conectado ao próprio caminho musical.

Em entrevista ao CORREIO, Brenno explicou que o projeto simboliza um reencontro com sonhos antigos e um amadurecimento artístico após a experiência no reality Estrela da Casa. Segundo o cantor, o EP marca sua evolução como intérprete, a segurança conquistada no palco e a realização de um trabalho que ele idealizou por anos e que agora chega ao público como uma celebração da sua identidade musical.

O principal destaque do EP é “Sereia”, faixa que aposta em lirismo e sensibilidade para falar de amor em tempos difíceis. A música foi composta por Brenno em parceria com Victor Casagrande, Marquinho, Netinho Compositor e Pedrinho Z, time responsável por sucessos populares recentes. Na letra, o encantamento pela pessoa amada ganha contornos afetivos e referências regionais.

Sobre a canção, Brenno destaca que a ideia foi criar uma narrativa afetuosa e positiva. Segundo o artista, “Sereia” exalta a feminilidade e o amor em sua forma mais simples e bonita, funcionando como a celebração de um sentimento que deu certo em meio a um momento sensível, marcado por notícias difíceis.

Completam o repertório “Passarinho”, inspirada em uma experiência pessoal após um término e marcada pela parceria afetiva com Hanii e Juceir Jr., e “Mil Saudades”, que mantém a estética poética e intimista do projeto.

A primeira parte do EP Na Sala do Casa já está disponível em todas as plataformas digitais e conta também com audiovisual no canal oficial de Brenno Casagrande no YouTube.

