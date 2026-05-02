Caminhos abertos: Veja como Touro, Libra e Leão podem ter oportunidades de ouro neste final de semana (2 e 3 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:10
O clima de feriado prolongado não impede os astros de trabalharem em favor da sua carreira. No sábado, 2 de maio, uma configuração favorável no céu indica que novas portas estão se abrindo para quem tem visão de futuro. Para Touro, Libra e Leão, uma ideia que surge durante o descanso ou uma conversa informal com um contato antigo pode ser o gatilho para uma mudança profissional significativa nos próximos dias.
O café ideal para cada signo
Touro deve manter o radar ligado para questões financeiras que podem ser resolvidas com criatividade. Libra encontrará nas parcerias o caminho para o crescimento; trabalhar em equipe nunca foi tão rentável. Já Leão verá sua produtividade e liderança sendo reconhecidas de forma inesperada. Se você estava pensando em mudar de área ou iniciar um projeto paralelo, o momento de planejar é este final de semana.
Não subestime o poder das conexões sociais durante o descanso. O que parece ser apenas um lazer pode esconder uma oportunidade de ouro. A dica é estar atento aos detalhes e não ter medo de sonhar alto. Maio é um mês de expansão, e quem começa a se movimentar agora sairá na frente na corrida pelo sucesso profissional.
Aproveite o sábado para estruturar seus planos de carreira para o restante do mês. O universo favorece quem une intuição com esforço prático. A virada que você espera está mais próxima do que imagina, e os sinais desse progresso começarão a aparecer de forma clara ainda neste final de semana.