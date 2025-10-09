ASSUSTADO

Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'

Artista abre o coração sobre encontros sobrenaturais em reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:22

Gary Numan Crédito: Discovery+ UK/Divulgação

Um conhecido cantor pop britânico afirmou que sua mansão é assombrada por vários espíritos. Pior: disse que tem tanto medo dos fantasmas que evita sair de seu próprio quarto durante a noite. A revelação foi feita pelo lendário Gary Numan, considerado um pioneiro da música eletrônica, no reality show "Celebrity Help! My House Is Haunted".

O artista abriu o coração e detalhou uma série de episódios paranormais que vêm ocorrendo na mansão, um castelo do século XIX na Escócia. Segundo ele, o imóvel de 12 quartos tem sido palco de acontecimentos assustadores, incluindo portas batendo sozinhas, sussurros inexplicáveis, móveis se movendo sozinhos e até sons de tosse.

Segundo Numan, a situação é séria, e os episódios têm tirado o sono da família. Preocupado com a intensidade dos fenômenos, ele e suas filhas chamaram caçadores de fantasmas e um médium psíquico para tentar entender o que está acontecendo na casa. "Você está falando de pessoas mortas andando pela sua casa. É estranho e eu não gosto disso", afirmou.

Em uma das cenas mais tensas do programa, o músico aparentemente se comunicou com o espírito de uma jovem que estaria no porão do castelo, usando o equipamento de investigação paranormal da série. Abalado, ele gritou: "Já chega! Já chega!".

"Preciso encontrar uma maneira de entender quem eles são e por que estão aqui, e encontrar uma maneira de fazer com que vivamos juntos para que eu me sinta confortável ao sair do meu quarto à noite. Não quero ficar apavorado o tempo todo", falou Gary à produção do reality show.

"Eu esperava que fosse apenas alguém curioso, alguém que quisesse saber por que estávamos aqui... Mas parece que é um pouco mais sinistro do que eu pensava", completou. Filha mais nova do artista, Persia confirmou o medo do pai: "Ele está aterrorizado e se recusa a sair do quarto depois que anoitece".

O médium psíquico Ian Lawman foi chamado para investigar a propriedade e descreveu sua sensação ao entrar no imóvel. Ele disse sentir dois espíritos na mansão. "Tive um pressentimento tão forte, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago, e ainda está bastante dolorido agora. Existe uma história aqui em algum lugar com esses dois espíritos".