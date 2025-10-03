ASTROLOGIA

Cartas do tarot indicam mudanças, revelações e maturidade para os signos nesta sexta (3)

Outubro traz prosperidade e harmonia; cartas indicam novas perspectivas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 00:00

Tarot Crédito: Shutterstock

As previsões do tarot para esta sexta-feira (3) chegam com um chamado ao equilíbrio e à maturidade. Segundo os arcanos, este será um mês para revisitar prioridades e tomar decisões mais conscientes, tanto na vida pessoal quanto profissional.

A energia do período favorece o autocuidado, a clareza nas relações e a forma como lidamos com recursos, sejam eles emocionais, financeiros ou de tempo.

“Outubro pede presença, responsabilidade e escolhas mais alinhadas com o que realmente faz sentido para o agora e para o futuro”, destacam os especialistas. O tarot aponta ainda para a necessidade de nutrir vínculos com mais verdade, sem abrir mão da autenticidade.

Veja as previsões completas do tarot para cada signo:

Áries - Maturidade, disciplina e liderança consciente marcam o mês. Reconciliações podem acontecer.

Touro - Equilíbrio emocional e serenidade serão fundamentais. Ciclos se encerram para abrir espaço ao novo.

Gêmeos - Sensibilidade e reorganização afetiva. Trocas e contratos podem trazer boas oportunidades.

Câncer - Transformação e necessidade de aceitar encerramentos. O momento pede coragem e clareza.

Leão - Energia de retomada e motivação. Projetos ganham força, mas exigem constância.

Virgem - Jornada de curas internas. Autocuidado e intuição são aliados para novos rumos.

Libra:: - Mudanças inesperadas trazem instabilidade. O desafio será soltar padrões antigos.

Escorpião - Mês de equilíbrio e decisões justas. É hora de escolher batalhas e agir com estratégia.

Sagitário - Reflexões profundas. Projetos antigos podem ressurgir, mas devem ser reavaliados.

Capricórnio - Intensidade e ação. Cuidado com impulsos no amor e excesso de demandas.

Aquário - Reavaliações e acordos revisados. Transparência será fundamental.