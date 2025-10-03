Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 00:00
As previsões do tarot para esta sexta-feira (3) chegam com um chamado ao equilíbrio e à maturidade. Segundo os arcanos, este será um mês para revisitar prioridades e tomar decisões mais conscientes, tanto na vida pessoal quanto profissional.
A energia do período favorece o autocuidado, a clareza nas relações e a forma como lidamos com recursos, sejam eles emocionais, financeiros ou de tempo.
“Outubro pede presença, responsabilidade e escolhas mais alinhadas com o que realmente faz sentido para o agora e para o futuro”, destacam os especialistas. O tarot aponta ainda para a necessidade de nutrir vínculos com mais verdade, sem abrir mão da autenticidade.
Tarot
Veja as previsões completas do tarot para cada signo:
Áries - Maturidade, disciplina e liderança consciente marcam o mês. Reconciliações podem acontecer.
Touro - Equilíbrio emocional e serenidade serão fundamentais. Ciclos se encerram para abrir espaço ao novo.
Gêmeos - Sensibilidade e reorganização afetiva. Trocas e contratos podem trazer boas oportunidades.
Câncer - Transformação e necessidade de aceitar encerramentos. O momento pede coragem e clareza.
Leão - Energia de retomada e motivação. Projetos ganham força, mas exigem constância.
Virgem - Jornada de curas internas. Autocuidado e intuição são aliados para novos rumos.
Libra:: - Mudanças inesperadas trazem instabilidade. O desafio será soltar padrões antigos.
Escorpião - Mês de equilíbrio e decisões justas. É hora de escolher batalhas e agir com estratégia.
Sagitário - Reflexões profundas. Projetos antigos podem ressurgir, mas devem ser reavaliados.
Capricórnio - Intensidade e ação. Cuidado com impulsos no amor e excesso de demandas.
Aquário - Reavaliações e acordos revisados. Transparência será fundamental.
Peixes - Introspecção e recolhimento. O momento pede pausas e mais conexão consigo mesmo.