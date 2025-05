O AMOR É CEGO

Casal do 'Casamento às Cegas' anuncia espera do primeiro filho

Casal da 1ª temporada do reality recorreu à fertilização in vitro após planejamento e orações

Lauren e Cameron, que estão juntos desde a primeira temporada do reality Casamento às Cegas dos Estados Unidos, anunciaram que estão esperando o primeiro filho. Juntos há seis anos, eles compartilharam a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais, com uma retrospectiva desde o início do relacionamento no programa da Netflix até o momento da descoberta da gravidez.>

No vídeo, o casal revela que passou por um processo rigoroso de planejamento para engravidar, que incluía o monitoramento da ovulação de Lauren e horários específicos para manter relações sexuais. Depois de diversas tentativas naturais, os dois decidiram recorrer à fertilização in vitro.>

A gravação tem o formato de um trailer cinematográfico e narra com humor e emoção os desafios enfrentados no caminho até a gestação. “Eles esperaram, eles rezaram, eles se cutucaram repetidamente”, diz a voz em off. Em tom descontraído, o casal ainda brinca sobre o futuro com o bebê: “O bebê vem com um manual de instruções?”, pergunta Cameron. Lauren responde: “Não, apenas o Google e orações… e chatGPT”.>