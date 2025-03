REALEZA

Casamento de William e Kate muda após diagnóstico de câncer

Especialista aponta que príncipe passou a demonstrar mais afeto publicamente depois da luta de Kate Middleton contra a doença

O diagnóstico de câncer de Kate Middleton, revelado em março de 2024, não só mobilizou o Reino Unido como também impactou a relação entre ela e o Príncipe William. De acordo com a ex-correspondente da família real para a BBC, Jennie Bond, o casal passou por uma transformação visível, com o herdeiro ao trono britânico demonstrando cada vez mais carinho e apoio à esposa em público.

Para a jornalista, momentos de crise podem fortalecer ou abalar um relacionamento. "Uma crise como essa pode fortalecer ou destruir, e parece que o que eles passaram no último ano fez o casamento deles ficar ainda mais sólido", analisou Bond. Um dos exemplos dessa mudança foi a publicação do casal no Dia de São Valentim, que mostrou William beijando Kate no rosto durante um passeio no campo.