Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CazéTV tenta 'roubar' comentarista da Globo e faz proposta agressiva

O canal digital se destaca por ter 100% dos direitos de todos os jogos da Copa do Mundo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:05

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV
Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Com o mercado aquecido pela Copa do Mundo e a disputa acirrada pelos direitos de transmissões esportivas, a CazéTV segue reforçando seu elenco e avançando em grandes contratações. O portal LeoDias apurou que o canal tentou levar Denilson da Globo com uma proposta interna considerada “agressiva”.

Leia mais

Imagem - Xingada de 'v*agabunda' pelo próprio filho, mãe de jogador do Palmeiras entra na justiça e pede R$ 200 mil

Xingada de 'v*agabunda' pelo próprio filho, mãe de jogador do Palmeiras entra na justiça e pede R$ 200 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Imagem - Tarot revela mensagens poderosas para cada signo neste 18 de setembro

Tarot revela mensagens poderosas para cada signo neste 18 de setembro

Apesar do interesse, o apresentador e comentarista optou por continuar na Globo, onde atualmente apresenta o “Fechamento SporTV” e integra o “Globo Esporte”. Fontes afirmam que a decisão levou em conta o bom alinhamento com a emissora e a força da TV aberta.

Denilson

Luciele Camargo e Denilson por Reprodução
Denílson detonou o Brasil após goleada para a Argentina por Reprodução
Nova mansão de Denilson por Reprodução
Mansão de Denilson fica em condomínio em Barueri por Reprodução
Montagem de Denílson com Pabllo Vittar por Reprodução I Instagram
Denilson e Renata Fan no Jogo Aberto por Reprodução I Instagram
Denílson deixou a Bandeirantes e assinou com a Globo por Jogo Aberto/Reprodução
Denílson como comentarista por Divulgação
Denilson e Belo por GLOBO
1 de 9
Luciele Camargo e Denilson por Reprodução

Segundo a reportagem, a CazéTV tentou convencer Denilson duas vezes desde 2024, e o interesse deve continuar até dezembro, quando seu contrato atual se encerra. O canal digital se destaca ainda por ter 100% dos direitos de todos os jogos da Copa do Mundo, compartilhando a transmissão com a Globo, consolidando seu protagonismo no setor esportivo online.

Tags:

Globo Esporte Cazé tv Cazétv Denilson

Mais recentes

Imagem - 3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões

3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões
Imagem - 'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman
Imagem - Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
01

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja
03

Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
04

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro