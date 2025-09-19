CazéTV tenta 'roubar' comentarista da Globo e faz proposta agressiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:05
Com o mercado aquecido pela Copa do Mundo e a disputa acirrada pelos direitos de transmissões esportivas, a CazéTV segue reforçando seu elenco e avançando em grandes contratações. O portal LeoDias apurou que o canal tentou levar Denilson da Globo com uma proposta interna considerada “agressiva”.
Apesar do interesse, o apresentador e comentarista optou por continuar na Globo, onde atualmente apresenta o “Fechamento SporTV” e integra o “Globo Esporte”. Fontes afirmam que a decisão levou em conta o bom alinhamento com a emissora e a força da TV aberta.
Denilson
Segundo a reportagem, a CazéTV tentou convencer Denilson duas vezes desde 2024, e o interesse deve continuar até dezembro, quando seu contrato atual se encerra. O canal digital se destaca ainda por ter 100% dos direitos de todos os jogos da Copa do Mundo, compartilhando a transmissão com a Globo, consolidando seu protagonismo no setor esportivo online.