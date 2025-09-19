FUTEBOL

CazéTV tenta 'roubar' comentarista da Globo e faz proposta agressiva

O canal digital se destaca por ter 100% dos direitos de todos os jogos da Copa do Mundo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:05

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Com o mercado aquecido pela Copa do Mundo e a disputa acirrada pelos direitos de transmissões esportivas, a CazéTV segue reforçando seu elenco e avançando em grandes contratações. O portal LeoDias apurou que o canal tentou levar Denilson da Globo com uma proposta interna considerada “agressiva”.

Apesar do interesse, o apresentador e comentarista optou por continuar na Globo, onde atualmente apresenta o “Fechamento SporTV” e integra o “Globo Esporte”. Fontes afirmam que a decisão levou em conta o bom alinhamento com a emissora e a força da TV aberta.

