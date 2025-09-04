Acesse sua conta
‘Céu’ para uns e ‘inferno’ para outros: figurantes de ‘A Viagem’ recebiam R$ 8 reais para gravação de cena

Cena em que diversas crianças brincam no “céu” exigiu esforço e pouco dinheiro de figurantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:48

Cena se tornou um dos clássicos da TV
Cena se tornou um dos clássicos da TV Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta quinta-feira (3) foi ao ar uma das cenas mais famosas de ‘A Viagem’: o céu. O momento acontece quando Diná (Christiane Torloni) e Augusto (Antônio Fagundes) são retratados no céu, logo em seguida vem uma transição para o inferno, com o sofrimento do vilão Alexandre (Guilherme Fontes).

No entanto, parece que o “céu” de “A Viagem” não era o paraíso retratado na TV. Atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a cena da novela de 1994, rendeu apenas R$ 8 reais para o figurantes, de acordo com reportagens da época.

“A Viagem” foi exibida entre abril e outubro, logo após a implementação do Plano Real, Na época, o salário mínimo foi estabelecido em R$ 64,79 em julho daquele ano e posteriormente reajustado para R$ 70, em setembro.

Dessa maneira, R$ 8 reais correspondia a cerca de 11% do que é hoje, com o salário mínimo em R$ 1.518, gira em torno de R$ 166.

A cena que envolveu 85 figurantes, principalmente crianças, envolveu grande esforço dos envolvidos. De acordo com matéria de O Globo, alguns acordavam às 3h da madrugada, para estar às 6h na porta da Globo, no Jardim Botânico, onde pegavam um ônibus em direção a Nogueira, Região Metropolitana do Rio.

As crianças costumavam brincar pelo campo de golfe, transformado em cenário. Eles eram acompanhados pelos pais, que geralmente participavam das gravações. O grupo era observado ainda por um casal de namorados que alternavam o trabalho de figuração na TV com os estudos na faculdade.

