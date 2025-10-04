Acesse sua conta
ChatGPT pode ser um risco para seu filho; aprenda a ativa o controle dos pais e protegê-lo

Brasil é o terceiro país que mais utiliza a ferramenta, com cerca de 140 milhões de mensagens trocadas por dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:00

ChatGPT
ChatGPT Crédito: Shutterstock

A OpenAI anunciou o lançamento de um novo recurso de controle parental no ChatGPT, voltado a pais e responsáveis que desejam acompanhar como os filhos utilizam a plataforma. O sistema permite monitorar o uso da ferramenta, definir limites de acesso e receber alertas em casos de conversas sensíveis, como quando há sinais de que o adolescente possa estar triste, angustiado ou pensando em se machucar.

Segundo a empresa, o Brasil é o terceiro país que mais usa o ChatGPT, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas diariamente. O objetivo do novo recurso é garantir um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes, especialmente em situações de aprendizado e entretenimento digital.

Com o controle parental, os pais podem visualizar o histórico de interações, configurar restrições de horário e bloquear determinados temas de conversa. Além disso, é possível ativar notificações que avisam quando a ferramenta identifica termos relacionados a sofrimento emocional ou riscos à integridade do usuário.

Veja como ativar o controle parental:

-Abra o ChatGPT e vá até o menu “Configurações”.

-Toque em “Família” ou “Controle Parental”.

-Adicione o perfil do seu filho à sua conta principal.

-Escolha as restrições desejadas, como tempo de uso e tipo de conteúdo permitido.

-Ative os alertas para receber notificações em tempo real sobre conversas sensíveis.

De acordo com a OpenAI, a intenção é oferecer mais segurança e transparência para famílias que já utilizam a inteligência artificial no dia a dia. O recurso está sendo liberado aos poucos e deve estar disponível para todos os usuários brasileiros nas próximas semanas.

