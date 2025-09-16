NEGLIGÊNCIA

Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência

Cão ficou em estado crítico ao ser exposto a drogas ilícitas

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:20

Um cão da raça chihuahua de apenas 2 anos passou mal e precisou de atendimento emergencial após ingerir quase 100 miligramas de cocaína. O caso descrito em revista médica aponta que o cão apresentou graves de intoxicação, como desmaio, falta de foco visual e língua projetada para fora. A situação que viralizou nas redes sociais tem sido utilizada por veterinários como um alerta a exposição de pets a substâncias ilícitas.

No relato, o pesquisador afirma que, diferente da agitação típica observada em humanos sob o efeito da droga, o chihuahua apresentou uma desaceleração cardíaca incomum. Ao realizarem testes de urina, os veterinários confirmaram a presença de 96 mg de cocaína, metabólicos e até fentanil — substância frequentemente misturada a entorpecentes ilegais.

O bichinho foi levado às pressas ao veterinário em estado crítica e o exame de urina foi prescrito já o pet havia um histórico de problemas alimentares e outros dois episódios suspeitos de contato com drogas. Macho, e de apenas 2 anos, o c]ao que não teve nome divulgado se recuperou totalmente após receber uma dose alta de atropina e de epinefrina e passa bem.